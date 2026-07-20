قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في آخر ظهور .. هاني شنودة يكشف سر إقامته بمفرده
تقرير | زيادة 21% عن مونديال قطر.. كم حصدت إسبانيا بعد التتويج باللقب؟
الزمالك يوضح للجنة التراخيص باتحاد الكرة تفاصيل قضايا إيقاف القيد
نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد قريباً
تحرك برلماني لإصدار تشريع حاسم لاجتثاث جرائم الفضاء الإلكتروني وحماية المواطنين
اقتراحات برلمانية حاسمة لمواجهة الابتزاز الإلكترونى للأسر المصرية
البحرين.. منظومات الدفاع الجوي تتصدى لاعتداءات جوية إيرانية
القبض على مالك محل يبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بالجيزة
ضبط قضايا عملة بقيمة 5 ملايين جنيه
وفاة الموسيقار هاني شنودة
خطوات التسجيل في اختبارات القدرات 2026 لطلاب الثانوية العامة عبر موقع التنسيق
ترامب بعد خسارة ميسي كأس العالم : لست حزينا وإسبانيا لعبت بشكل أفضل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري: المنظومة الرقمية الجديدة خطوة مهمة نحو تعزيز مبادئ الحوكمة في أعمال الوزارة

الدكتور هاني سويلم
الدكتور هاني سويلم
أ ش أ

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم ، أن المنظومة الرقمية الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مبادئ الحوكمة في أعمال الوزارة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية (2.0)، بما يضمن توفير معلومات دقيقة وسريعة، وتسهيل الإجراءات، وتحقيق المتابعة الفورية من جانب المسؤولين ومتخذي القرار بالوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري، مع عدد من قيادات الوزارة لبحث موقف المنظومة الرقمية لتوثيق الأملاك العامة وأراضي طرح النهر ذات الصلة بنهر النيل، والتي أُعدت مؤخرا بهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة، وتعزيز حوكمة إدارة واستغلال هذه الأراضي، ودعم المتابعة واتخاذ القرار.

وتم خلال الاجتماع عرض ما تم تنفيذه بالمنظومة حتى الآن، حيث تم حصر موقف الأملاك العامة وأراضي طرح النهر ذات الصلة بنهر النيل بمحافظة الدقهلية، كمرحلة أولى، حيث ضمت قاعدة البيانات "وثيقة بيانات" لكل قطعة أرض، تتضمن معلومات تفصيلية عن المنتفعين بالأرض، ومساحتها، وقيمة مقابل الانتفاع المستحقة، وموقف السداد، وغيرها من المعلومات التي تعزز حوكمة استغلال تلك الأراضي، بالإضافة إلى خرائط مساحية وصور أقمار صناعية لكل قطعة أرض على حدة.

وقال سويلم إن هذه المنظومة الرقمية ستمكن أجهزة وزارة الري من مواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وإحكام المتابعة للأملاك العامة وأراضي طرح النهر، وتحديد أي تعديات تقع على هذه الأراضي، ومتابعة موقف سداد مقابل الانتفاع، ومتابعة التزام الأفراد والمستثمرين بتنفيذ الاشتراطات الصادرة عن الوزارة عند تنفيذ أي أعمال على تلك الأراضي، كما ستمثل هذه المنظومة أداة لتقييم أداء الإدارات المختصة، وتقييم معدلات تحصيل مستحقات الوزارة من مقابل حق الانتفاع بتلك الأراضي.

وقد وجه الدكتور سويلم، أجهزة قطاع حماية وتطوير نهر النيل بمواصلة إدراج بيانات باقي المحافظات ذات الواجهات النيلية بالمنظومة الرقمية الجديدة، وإدراج صور الأقمار الصناعية، وأيضًا إدراج الخرائط المساحية الجاري إعدادها حاليًا ضمن أعمال "المشروع القومي لضبط نهر النيل"، كما وجه بمواصلة تطوير المنظومة بعد اكتمالها لتصبح تطبيقًا إلكترونيًا يمكن استخدامه بشكل أكثر مرونة وفاعلية من جانب مهندسي الوزارة خلال تواجدهم بمواقع هذه الأراضي.

وزير الموارد المائية الدكتور هاني سويلم منظومة المياه المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

الرئيس الأرجنتينى

بعد ساعات من خسارة النهائي.. رئيس الأرجنتين يفاجئ الشعب بقرار غير متوقع

حالة الطقس

تحذير عاجل.. أخطر موجة حر في صيف 2026 تبدأ في هذا الموعد

أسعار النقل العام

التذكرة بـ5 جنيه.. مفاجأة في أسعار النقل العام بالقاهرة بعد النظام الجديد

أحمد جلال عبد القوي

مصدر مقرب يكشف تفاصيل جديدة في وفاة أحمد جلال عبد القوي

أسعار الدواجن

انخفاض البانيه.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع اليوم الإثنين

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 والجنيه الذهب اليوم 20 يوليو 2026

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 والجنيه الذهب اليوم 20 يوليو 2026

الأرجنتين واسبانيا

نهائي كأس العالم.. اشتباكات بالأيدي بين لاعبي الأرجنتين وإسبانيا عقب صافرة النهاية

ترشيحاتنا

ملتقى الجامع الأزهر

الجامع الأزهر: «السقف المحفوظ» دليل على إحكام الخلق ودقة النظام الكوني

الاحتفال بالمولد النبوي

هل الاحتفال بالمولد النبوي عبادة؟.. الضوابط الشرعية لإباحته

مسابقة جديدة بالجامع الأزهر

القارئ الفقيه.. مسابقة جديدة بالجامع الأزهر لاكتشاف الموهوبين والتسجيل بالأسبقية

بالصور

بملابس جريئة.. رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر

بملابس جريئة..رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر
بملابس جريئة..رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر
بملابس جريئة..رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر

بكاميرات وذكاء اصطناعي.. أحدث "دراجة" كهربائية من فولكس فاجن

دراجة فولكس فاجن الكهربائية
دراجة فولكس فاجن الكهربائية
دراجة فولكس فاجن الكهربائية

درة تخطف الأنظار بفستان صيفي أبيض

درة تخطف الانظار بفستان بسيط صيفى
درة تخطف الانظار بفستان بسيط صيفى
درة تخطف الانظار بفستان بسيط صيفى

طريقة سلطة بابا غنوج بالفلفل الألوان

طريقة سلطة بابا غنوج بالفلفل الوان
طريقة سلطة بابا غنوج بالفلفل الوان
طريقة سلطة بابا غنوج بالفلفل الوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد