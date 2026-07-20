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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أقل من 5900 جنيه.. سعر الذهب عيار 21 اليوم الإثنين

الذهب
الذهب
أمل مجدى

انخفض سعر الذهب اليوم الإثنين 20 يوليو 2026، وسجل جرام عيار 21 الآن 5855 جنيها، ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال تعاملات اليوم وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة. 

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 6690 جنيهًا.

وسجل سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6635  جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  5855 جنيهات.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  5805 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18  

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5020 جنيهًا. 

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 4975 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3905 جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3770 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في مصر 

وصل سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 46840 جنيهًا.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 46440 جنيهًا.

سعر بيع أوقية الذهب اليوم 

سجل سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 208125 جنيهًا.

وصل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 206350 جنيهًا.

سعر الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4010.5 دولارًا.

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