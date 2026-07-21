قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فالنسيا يرد على أنباء التعاقد مع مصطفى شوبير من الأهلي
الجيش الأمريكي يعلن انتهاء أحدث جولة من ‌الضربات ‌على ⁠إيران
حروق وآثار عض.. سيدة تستغيث بعد اعتداء شقيقتي طليقها عليها
تلقائية وتواضع.. البابا تواضروس يجلس بين الحضور في أواخر الصفوف
هل قراءة القرآن يصل ثوابها إلى الميت؟.. الإفتاء تحسم الجدل
دراسة : تراجع ملحوظ في أسعار السيارات الكهربائية بألمانيا خلال 5 سنوات
اضطرابات في السفر.. أمريكا تحذر رعاياها بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
إيران تعلن احتراق ناقلتي نفط في مضيق هرمز بعد محاولة عبور مسار غير آمن
شبانة يكشف عن 3 قرارات مرتقبة من موتسيبي بشأن بطولات أفريقيا
مجنونة العوضي: أنا متأكدة أني هبقى مراته ومحدش هيحبه قدي
تنظيم دفاعي وتحولات.. كيف يدير مدرب الزمالك الجديد المباريات؟
تفويض رسمي لآدم وطني.. تفاصيل مفاوضات الاتحاد السعودي مع إمام عاشور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حروق وآثار عض.. سيدة تستغيث بعد اعتداء شقيقتي طليقها عليها

تعدي
تعدي
يارا أمين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشرته سيدة تُدعى "شمس" عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، ظهرت فيه وهي تستغيث بعد تعرضها لاعتداء، متهمة شقيقتي طليقها بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابات متفرقة في جسدها.

وقالت السيدة، في الفيديو، إن شقيقتي طليقها اعتدتا عليها بالضرب، وأصابتاها بحروق وآثار عض في مناطق مختلفة من الجسم، مدعية أنهما حاولتا قتلها وإشعال النار بها، مطالبة الجهات المختصة بسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأرفقت السيدة مع الفيديو صورة من تقرير طبي، أشار إلى أن عمرها 42 عامًا، وأن الفحص الطبي الظاهري أثبت وجود إصابات متعددة، تضمنت آثار حروق يُرجح أنها ناتجة عن جسم ساخن، وسحجات وكدمات متفرقة، إضافة إلى عضة بشرية بمنطقة الكوع الأيمن، وإصابات أسفل الفك السفلي، فضلًا عن كدمات بالرأس.

وأوضح التقرير أن المصابة تحتاج إلى فترة علاج تقل عن 21 يومًا، وذلك وفقًا للتشخيص المبدئي المدون بالتقرير الطبي.

فيسبوك الفيديو الفحص الطبي تعدي بالضرب ضرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 |حقيقة تراجع الحاصلين على الدرجة النهائية في الكيمياء

تأشيرة العمرة متعددة الدخول

إقامة 90 يوما.. تفاصيل تأشيرة العمرة متعددة الدخول ومميزاتها

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-7-2026.. عيار 21 وصل كام؟

الارصاد الجوية

أصعب أسبوع في يوليو.. الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

وزير العمل

بعد قرار الحكومة .. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة ثورة 23 يوليو

موعد إجازة المولد النبوي 2026.. هل تُرحّل إلى نهاية الأسبوع؟

موعد إجازة المولد النبوي 2026.. هل ترحل إلى نهاية الأسبوع؟

منتخب مصر والأرجنتين

فيفا يفتح تحقيقًا مع منتخب الأرجنتين بعد أحداث نهائي كأس العالم 2026

بيراميدز والأهلي

نظير 43 مليون جنيه.. بيراميدز يزاحم الأهلي على صفقة نجم إنبي| خاص

ترشيحاتنا

اشرف داري

والد أشرف داري: اللاعب يحترم عقده مع الأهلي ومستمر مع الفريق

الارجنتين واسبانيا

الاتحاد الدولي يدرس إقامة نهائي كأس الأبطال بين القارات خلال 2026

الزمالك

أيمن يونس: الزمالك ملك لجماهيره.. وأطالب بوقف الجدل حول شركة الكرة

بالصور

سعر ومواصفات السيارة GAC GS4 MAX موديل 2027

السيارة GS4 MAX
السيارة GS4 MAX
السيارة GS4 MAX

اكتشفها بنفسك .. طريقة اختبار القهوة المغشوشة والأصلية

طريقة اختبار القهوة
طريقة اختبار القهوة
طريقة اختبار القهوة

أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا

أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا
أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا
أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا

أفضل 5 سيارات مستعملة بمتوسط 400 ألف جنيه

سيارات مستعملة بمتوسط 400 الف جنيه
سيارات مستعملة بمتوسط 400 الف جنيه
سيارات مستعملة بمتوسط 400 الف جنيه

فيديو

خاتم كأس العالم

لأول مرة في التاريخ.. فيفا يكافئ بطل كأس العالم بخواتم من الذهب والألماس

نهائي مونديال٢٠٢٦

نهائي مونديال لا يُنسى .. أبرز اللقطات المثيرة في مباراة إسبانيا والأرجنتين

أحمد جلال عبدالقوي

نقل جثمان أحمد جلال عبد القوي إلى مشرحة زينهم .. ماذا حدث؟

المتحدث العسكري

ابتدى وقت الحساب.. المتحدث العسكري: حماية الحدود مسئولية لا تقبل المساومة أو التهاون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد