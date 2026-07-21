حروق وآثار عض.. سيدة تستغيث بعد اعتداء شقيقتي طليقها عليها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشرته سيدة تُدعى "شمس" عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، ظهرت فيه وهي تستغيث بعد تعرضها لاعتداء، متهمة شقيقتي طليقها بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابات متفرقة في جسدها.

وقالت السيدة، في الفيديو، إن شقيقتي طليقها اعتدتا عليها بالضرب، وأصابتاها بحروق وآثار عض في مناطق مختلفة من الجسم، مدعية أنهما حاولتا قتلها وإشعال النار بها، مطالبة الجهات المختصة بسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأرفقت السيدة مع الفيديو صورة من تقرير طبي، أشار إلى أن عمرها 42 عامًا، وأن الفحص الطبي الظاهري أثبت وجود إصابات متعددة، تضمنت آثار حروق يُرجح أنها ناتجة عن جسم ساخن، وسحجات وكدمات متفرقة، إضافة إلى عضة بشرية بمنطقة الكوع الأيمن، وإصابات أسفل الفك السفلي، فضلًا عن كدمات بالرأس.

وأوضح التقرير أن المصابة تحتاج إلى فترة علاج تقل عن 21 يومًا، وذلك وفقًا للتشخيص المبدئي المدون بالتقرير الطبي.