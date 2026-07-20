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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على حلاق تعدى على شخص بسلاح أبيض في كفر الشيخ

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحبة الحساب من قيام أحد الأشخاص بالتعدي على شقيقها بالضرب باستخدام سلاح أبيض، محدثًا إصابته في كفر الشيخ.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 15 يوليو الجاري، تبلغ لمركز شرطة مطوبس من شقيق القائمة على النشر- مصاب بجروح قطعية متفرقة- بتضرره من حلاق له معلومات جنائية؛ لقيامه بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض «كتر»، محدثًا إصابته المشار إليها؛ بسبب خلافات سابقة بينهما، وصدور حكم قضائي غيابي ضد المتهم مؤخرًا.

وأمكن تحديد وضبط المتهم، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في التعدي.

وبمواجهته؛ اعترف المتهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، واتخذت الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى سلاح أبيض

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