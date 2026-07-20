مريض نفسيًا .. القبض على بلطجى هدد المواطنين بدار السلام

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر عدد من أهالى منطقة دار السلام بالقاهرة من قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة وتهديد المارة والتعدى عليهم بالسب.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) ، وبمواجهته تبين أنه يعانى من إضطرابات نفسية ومعروف فى أوساط أهالى المنطقة بإهتزازه النفسى وسابقة علاجه عدة مرات بإحدى مستشفيات الصحة النفسية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداعه إحدى دور الرعاية.