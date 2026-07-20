مريض نفسيا .. الداخلية تكشف تفاصيل تهديد شخص لآخرين بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلالهما أحد الأشخاص حال قيامه بتهديد شخصان بإلحاق الأذى بهما والتعدى عليهما ولجنة المصالحات بقنا بالسب والإدعاء بعدم قدرة الأجهزة الأمنية بقنا على حمايتهما منه.



بالفحص تبين أنه خلال عام 2014 تبلغ لمركز شرطة نجع حمادى بحدوث مشاجرة بين طرف أول : (إحدى العائلات) ، وطرف ثان (عائلة الشخص الظاهر بمقطع الفيديو) لخلافات الجيرة أسفرت عن مقتل شقيق الظاهر بمقطع الفيديو ،وتم ضبط مرتكب الواقعة فى حينه ، حيث صدر حكم قضائى عليه بالسجن ، وعقب ذلك تم إجراء جلسة صلح بين العائلتين عام 2019 ، وإنتهت بالتصالح فيما بينهما.



أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة المركز) ، وتبين معاناته من إضطراب نفسى ، وبسؤال شقيقه أكد على أن المذكور يتلقى العلاج اللازم بإحدى المستشفيات النفسية ، وعلل تصويره المقطعين المشار إليهما فى إطار مرضه النفسى ، وأضاف بأنه وعائلته ملتزمين بالتصالح.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.