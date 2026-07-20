قديم .. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المتداول لتعدى شخص على سيدة بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة بالسب والضرب أمام مسكنها بالدقهلية.

بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم ، سبق تداوله عام 2023 حيث تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة آنذاك من الشاكية (مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة) بتضررها من شقيقها "الظاهر بمقطع الفيديو" لقيامه بالتعدى عليها بالسب والضرب لخلافات بينهما حول الميراث "ملكية منزل آل إليهما من والدهما المتوفى" ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

بإستدعاء الشاكية وسؤالها أيدت ماسبق ، وأضافت بوجود قضايا متداولة بينهما أمام المحاكم حول ذات الخلافات ، وعدم معرفتها بالقائم على إعادة نشر المقطع.. وبسؤال المشكو فى حقه (مالك معرض تأجير سيارات) أيد ما سبق لذات الخلافات ، وتبين صدور حكم قضائى ضده بالحبس عام فى قضايا "تبديد".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.