بعد القبض على المتهم .. تفاصيل إطلاق الأعيرة النارية داخل مدرسة بأسيوط

نجح ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البداري بمحافظة أسيوط، بقيادة المقدم حسام نجيب، رئيس المباحث، في ضبط المتهم بإطلاق أعيرة نارية داخل مدرسة نزلة المغربي التابعة لقرية العقال البحري، في واقعة أسفرت عن إصابة مُدرسة ونجلتها بطريق الخطأ، فيما كشفت التحريات الأولية أن المستهدف كان موظفًا بالمدرسة تربطه بالمتهم خلافات ثأرية.

وتلقى اللواء مدير أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بإطلاق أعيرة نارية داخل محيط مدرسة نزلة المغربي، ما أدى إلى إصابة مُدرسة وابنتها أثناء تواجدهما داخل المدرسة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وضباط مباحث مركز البداري إلى موقع البلاغ، يرافقهم عدد من سيارات الإسعاف، وبالفحص تبين إصابة كريمة م. ع. (38 عامًا) وابنتها رهف (4 سنوات) بطلقات نارية.



وكشفت التحريات الأولية أن المتهم اعتلى سور المدرسة وأطلق الأعيرة النارية مستهدفًا ابن عمته، الموظف بالمدرسة، على خلفية خصومة ثأرية سابقة، إلا أن الطلقات أخطأته وأصابت المُدرسة وابنتها.

وجرى نقل المصابتين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما فرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا بمحيط الواقعة، وتمكنت من ضبط المتهم والسلاح المستخدم.



وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.