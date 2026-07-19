إصابة شخصين في انقلاب سيارة بطيخ بطريق أسيوط- ديروط الزراعي

أصيب شخصان، صباح اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة ربع نقل محمله بالطيخ بمدخل قرية بنى شقير التابعة لمركز مننفلوط فى محافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط؛ إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا بحدوث حادث انقلاب سيارة ربع نقل محمله بالطيخ بمدخل قرية بنى شقير التابعة لمركز مننفلوط.

انتقل على الفور لموقع البلاغ؛ ضباط الشرطة وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين إصابة شخصين بإصابات متفرقة في الجسم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية.

حرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتسيير الحركة المرورية.