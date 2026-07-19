صندوق تكريم الشهداء: صرف المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "مصر معاكم" للقُصر من أبناء الشهداء

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد عتمان أنه تم البدء في صرف المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى "مصر معاكم" لرعاية القُصر من أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة المدنية والضحايا المدنيين، وكذا المصابين القصر من المدنيين.

وأوضح المتحدث العسكري - على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي - أن المرحلة الأولى تضم المستحقين القصر، والذين أتموا 21 عاما حتى 30 يونيو 2026 بإجمالي مبلغ 11 مليونا و381 ألفا و854 جنيها؛ وتم الصرف للمستحقين بالتنسيق مع الوزارات المعنية (الدفاع- الداخلية- التضامن الاجتماعي).

وأشار إلى أن ذلك يأتي حرصاً من صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم على تنفيذ المبادرة بالتنسيق مع شركة مصر لتأمينات الحياة، وبالتعاون مع البنك المركزي، والتي تم تنفيذها اعتباراً من شهر يناير 2026، على أن يتم صرف المبلغ المستحق على مرحلتين سنوياً؛ المرحلة الأولى لكل من أتم 21 عاما حتى 30 يونيو يصرف له في الأسبوع الأول من شهر يوليو، والمرحلة الثانية كل من أتم 21 عاما حتى 31 ديسمبر 2026 يصرف في الأسبوع الأول من شهر يناير 2027.

يأتي ذلك تجسيداً لحرص الدولة واهتمامها على توفير مظلة من الدعم المعنوي والمادي لأبناء الشهداء، تقديراً وتكريماً لآبائهم الذين ضحوا بأنفسهم وأرواحهم حفاظاً على أمن واستقرار الوطن وصون مقدرات شعبه العظيم.