قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فوق الـ 51 جنيها بيعا وشراء .. سعر الدولار في مصر الآن
اتفرج ببلاش.. قنوات مفتوحة ناقلة لـ نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين
خلافات حول الميراث.. الداخلية تكشف تفاصيل تضرر سيدة من نجلها بكفر الشيخ
إيران.. ارتفاع ضحايا الهجمات الأمريكية منذ بداية يوليو لـ 50 قتيلا و517 مصابا
القومي لحقوق الإنسان يعلن اعتذار الأمين العام عن الاستمرار في منصبه
1700 جنيه | قفزة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات
إعلام إيراني: عدوان أمريكي على أبادان جنوب البلاد
متحرش اتخانق مع زميله.. حقيقة وفاة نزيل داخل قسم شرطة بالقاهرة نتيجة التعذيب
59 تهمة بينها الاغتصاب والاتجار بالبشر.. السلطات الأمريكية تعتقل أندرو تيت وشقيقه تريستان
الدعم النقدي يغير منظومة التموين.. تفاصيل جديدة بشأن أسعار الخبز والسكر وزيادة منافذ الصرف
مدير مواني العقبة: لا تأثير على سير العمل بعد اعتراض الصواريخ الإيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صندوق تكريم الشهداء: صرف المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "مصر معاكم" للقُصر من أبناء الشهداء

صندوق تكريم الشهداء: صرف المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "مصر معاكم" للقُصر من أبناء الشهداء
صندوق تكريم الشهداء: صرف المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "مصر معاكم" للقُصر من أبناء الشهداء
أ ش أ

 أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد عتمان أنه تم البدء في صرف المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى "مصر معاكم" لرعاية القُصر من أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة المدنية والضحايا المدنيين، وكذا المصابين القصر من المدنيين.

وأوضح المتحدث العسكري - على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي - أن المرحلة الأولى تضم المستحقين القصر، والذين أتموا 21 عاما حتى 30 يونيو 2026 بإجمالي مبلغ 11 مليونا و381 ألفا و854 جنيها؛ وتم الصرف للمستحقين بالتنسيق مع الوزارات المعنية (الدفاع- الداخلية- التضامن الاجتماعي).

وأشار إلى أن ذلك يأتي حرصاً من صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم على تنفيذ المبادرة بالتنسيق مع شركة مصر لتأمينات الحياة، وبالتعاون مع البنك المركزي، والتي تم تنفيذها اعتباراً من شهر يناير 2026، على أن يتم صرف المبلغ المستحق على مرحلتين سنوياً؛ المرحلة الأولى لكل من أتم 21 عاما حتى 30 يونيو يصرف له في الأسبوع الأول من شهر يوليو، والمرحلة الثانية كل من أتم 21 عاما حتى 31 ديسمبر 2026 يصرف في الأسبوع الأول من شهر يناير 2027.

يأتي ذلك تجسيداً لحرص الدولة واهتمامها على توفير مظلة من الدعم المعنوي والمادي لأبناء الشهداء، تقديراً وتكريماً لآبائهم الذين ضحوا بأنفسهم وأرواحهم حفاظاً على أمن واستقرار الوطن وصون مقدرات شعبه العظيم.

المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد عتمان المبادرة الرئاسية الرئيس عبد الفتاح السيسى مصر معاكم بناء شهداء القوات المسلحة والشرطة المدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون خطة التنمية الاقتصادية.. تفاصيل

القهوة المغشوشة

«هات كوباية مية».. طريقة بسيطة تكشف القهوة المغشوشة في ثوانٍ

مشغولات ذهبية

ضغوط ناجمة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر

إسبانيا

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

رونالدو

ستحسمها بسهولة.. الظاهرة رونالدو يتوقع بطل كأس العالم 2026 الليلة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد .. سجل بياناتك واعرف درجاتك

تحذير جديد من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات

تحذير جديد وعاجل من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي زيادة مجموع الشهادة الإعدادية لـ320 درجة من العام المقبل

ترشيحاتنا

المتهم

بعد تحرشه بـ 4 فتيات.. محمد طاهر صاحب بيت فاطم للمحاكمة يواجه هذه العقوبة

مجلس النواب

100% إتاحة للخدمات الرياضية.. تعرف على مستهدفات قطاع الرياضة بخطة التنمية بعد اعتمادها

تعبيرية

لحماية المستهلكين.. القانون يفرض التزامات جديدة على الموردين قبل الشراء أون لاين

بالصور

حضور جماهيري ضخم.. حكيم يحيي واحدة من أقوى سهرات مهرجان دقة الدولي

حكيم
حكيم
حكيم

اللواء وليد السيسي بمكتبة الإسكندرية: أحب القراءة منذ طفولتي

اللواء وليد السيسي بمكتبة الإسكندرية
اللواء وليد السيسي بمكتبة الإسكندرية
اللواء وليد السيسي بمكتبة الإسكندرية

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية
وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية
وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

بعد وفاة احمد جلال عبد القوي.. أعراض سرطان الحجاب الحاجز

وفاة احمد جلال عبد القوي
وفاة احمد جلال عبد القوي
وفاة احمد جلال عبد القوي

فيديو

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

رسالة الوداع

رحل بعد صراع مع المرض.. آخر ما قاله أحمد جلال نجم «حضرة المتهم أبي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: هذا هو التصوف يا فتى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

المزيد