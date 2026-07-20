الحرس الثوري يعلن استهداف ناقلتي نفط وسط توترات بحرية متصاعدة

أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلتي نفط أثناء محاولتهما العبور عبر المسار الجنوبي لمضيق هرمز، في حادثة تزيد من حدة التوترات المرتبطة بحركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم.

وقال الحرس الثوري في بيان: "في أواخر الليلة الماضية، انفجرت ناقلتا نفط مخالفتان أثناء محاولتهما الدخول والخروج عبر المسار الجنوبي لمضيق هرمز وتوقفتا عن الحركة".

وأضاف البيان: "طالما استمرت أعمال الولايات المتحدة العدائية في المنطقة، فإن هذا الممر لن يكون آمناً لعبور حتى الأسمدة الكيميائية أو قطرة واحدة من النفط والغاز".

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) تلقيها بلاغاً بشأن حادث بحري وقع على بعد 8 أميال بحرية شمال غربي كمزار في سلطنة عُمان.

وأوضحت الهيئة، نقلاً عن سلطات عسكرية، أن حريقاً اندلع على متن سفينة في المنطقة، مؤكدة أن سبب اندلاع الحريق لم يتم التحقق منه حتى الآن.

ودعت الهيئة السفن المارة في المنطقة إلى توخي الحذر، والإبلاغ عن أي أنشطة أو تحركات مشبوهة، مشيرة إلى أن السلطات المختصة تواصل التحقيق في ملابسات الحادث.