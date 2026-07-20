ترامب: ضربات جديدة على إيران.. ونقترب من إنهاء قدراتها النووية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة نفذت ضربات جديدة ضد إيران، مؤكدا أن الهجمات "كانت قوية جدا" وأنها ألحقت أضراراً بالغة بالقدرات الإيرانية.

وقال ترامب في تصريحات صحفية: "الليلة ضربنا إيران بقوة شديدة مرة أخرى"، مشيرا إلى أن بلاده لم تعد تركز فقط على منع إيران من امتلاك قدرات معينة، بل تعمل، حسب قوله، على "إنهاء هذا الأمر تماماً".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن إيران "لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا"، لافتاً إلى أن الأضرار التي تعرضت لها كانت "بالغة جداً". كما ذكر أن طهران قد تمتلك بعض الصواريخ والطائرات المسيرة، لكنه اعتبر أن أعدادها ليست كبيرة.

وأوضح ترامب أن الضربات تأتي أيضا "تكريما للجنود الأمريكيين"، مؤكداً استمرار التحركات العسكرية ضد إيران، وقال: "نوجه الضربات لإيران وسنرى ما سيحدث".

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر عليه، مضيفاً أن إيران "لا تسيطر على أي شيء"، في تصريحات تعكس تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.