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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ساويرس : اشتغلت جارسون وغسلت عربيات ودا اللي خلاني أحس بالفقير

نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
عادل نصار

كشف رجل الاعمال نجيب ساويرس، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، مشيرا إلى أنه ينتمي لعائلة متيسرة الحال.

وتابع رجل الاعمال نجيب ساويرس، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن :"أنا من عائلة متيسرة الحال ومع ذلك اشتغلت جارسون وغسلت عربيات ولولا هذه التجارب مكنتش هحس بالفقير".

فيما قال رجل الأعمال نجيب ساويرس إن جميع دول العالم توفر مساحات عامة على الشواطئ، وتنظم استخدامها لغير القادرين، حتى يتمكنوا من الاستمتاع بالبحر شأنهم شأن الآخرين.

وأضاف،  أن الدولة اتجهت إلى بيع أراضي الساحل الشمالي للمطورين، لكنها تناست وجود قطع شاطئية فارغة كان يمكن استغلالها لصالح عامة المواطنين.

وضرب مثالًا بما كان قائمًا في محافظة الإسكندرية، حيث كانت توجد شواطئ خاصة، مثل المنتزه والمعمورة، إلى جانب شواطئ عامة متاحة للجميع.

وأشار إلى أن هذه المنظومة لم تعد موجودة في الساحل الشمالي حاليًّا، مضيفًا: «أصحاب القرى والشاليهات اللي دفعوا مبالغ كبيرة لشراء شاليه على البحر، من حقهم يلاقوا مكانًا لأنفسهم على البحر، مش إنه ميلاقيش مكان علشان الناس كلها غزت عليه».

وأكد أن مصر تمتلك سواحل طويلة، كما تضم العديد من المناطق التي لم تُطوَّر بعد، داعيًا إلى تخصيص شواطئ عامة في المناطق الجاري تطويرها، على أن تكون متاحة للجميع، مع توفير مداخل إليها من الطريق العمومي، وإنشاء جراجات للسيارات، وفرض رسوم بسيطة تغطي تكلفة تنظيم الشاطئ ونظافته.

وجاءت تصريحات ساويرس في أعقاب الجدل الذي أُثير خلال الفترة الماضية، بعد منع مستأجرين في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي من نزول مياه البحر، بدعوى إتاحة أماكن لمالكي الوحدات والشاليهات.

نجيب ساويرس رجل الاعمال نجيب ساويرس الشواطئ

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