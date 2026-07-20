إعلان نتيجة امتحانات الدور الأول لطلاب الفرقتين الأولى والثانية بمراكز الثقافة الإسلامية 2026

أعلنت وزارة الأوقاف، نتيجة الامتحانات التحريرية والشفوية (الدور الأول) لطلاب الفرقتين الأولى والثانية بمراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٦م، وذلك بعد اعتمادها، على أن تُنشر رسميًّا بمقار جميع المراكز، ويمكن للطلاب التوجه إلى إدارات المراكز للاطلاع على نتائجهم.

الأوقاف تعلن نتيجة امتحانات طلاب الفرقتين الأولى والثانية بمراكز الثقافة الإسلامية

وأكدت الوزارة أن الطلاب الذين اجتازوا امتحانات الفرقة الأولى بنجاح يُعدون مؤهلين للانتقال إلى الفرقة الثانية، وذلك وفق الضوابط والإجراءات المنظمة.

وتهنئ وزارة الأوقاف جميع الطلاب الناجحين في الفرقتين، مثمنةً ما بذلوه من جهد واجتهاد طوال العام الدراسي، وراجيةً لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية، ومواصلة طلب العلم الشرعي والثقافة الإسلامية بما يسهم في بناء الشخصية الواعية، وخدمة الدين والوطن، والإسهام في نشر الفكر الوسطي المستنير، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، ونشر الوعي الديني الرشيد في المجتمع.