وزير الأوقاف ورئيس الطائفة الإنجيلية يفتتحان مؤتمر التماسك المجتمعي

افتتح وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري ورئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية الدكتور القس أندريه زكي، اليوم الإثنين مؤتمر "الأسرة المصرية والتماسك المجتمعي في ظل التغيرات المعاصرة"، الذي تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية من خلال منتدى حوار الثقافات، بمشاركة عدد من القيادات الدينية والوطنية والبرلمانية والأكاديمية والإعلامية.



وشهد الجلسة الافتتاحية السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وأدارها عضو مجلس الشيوخ الدكتور ياسر عبدالعزيز تحت عنوان "الأسرة والهوية الوطنية".



وأكد وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري ، في كلمته ، أن الأسرة تمثل المؤسسة الأولى في بناء الإنسان، مشددًا على أن مسئولية إعداد الأجيال مسئولية تشاركية تتكامل فيها أدوار الأسرة، والمؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية، إلى جانب البيئة المجتمعية والسلوكيات العامة.



وأشاد الأزهري بالدكتور القس أندريه زكي، واصفًا إياه بأنه أحد الرموز الوطنية، مثمنًا الدور الذي تضطلع به الهيئة القبطية الإنجيلية في خدمة المجتمع وتعزيز الحوار الوطني.



وحذر وزير الأوقاف من مخاطر الإفراط في استخدام الأطفال للأجهزة الذكية، مؤكدًا أن إدمانها قد يؤدي إلى عزلة الطفل واتساع الفجوة بينه وبين أسرته ومجتمعه، داعيًا إلى تضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع لمواجهة هذه التحديات.



ومن جانبه، أكد الدكتور القس أندريه زكي أن الأسرة تمثل الحاضنة الأولى للهوية الوطنية، وأنها المؤسسة التي يتعلم فيها الإنسان قيم الانتماء والمسئولية واحترام الآخر، مشيرًا إلى أن قوة المجتمع تبدأ من قوة الأسرة، وأن التماسك المجتمعي يرتبط بمدى تماسكها.

وقال إن دعم الأسرة يمثل مسئولية وطنية مشتركة تتكامل فيها أدوار الدولة والمؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة والتطور التكنولوجي وتعدد مصادر التأثير.



وأضاف أن الهيئة القبطية الإنجيلية تؤمن بأن بناء الإنسان هو المدخل الحقيقي لبناء المجتمع، موضحًا أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الحوار بين المؤسسات الوطنية والدينية والأكاديمية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في دعم استقرار الأسرة وترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز التماسك المجتمعي.



ويتضمن المؤتمر عددًا من الجلسات التي تناقش السياسات الداعمة للأسرة المصرية، والتحديات المعاصرة التي تواجهها، إلى جانب استشراف رؤى مستقبلية لتعزيز دور الأسرة في تحقيق التماسك المجتمعي.