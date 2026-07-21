أيمن يونس: الزمالك ملك لجماهيره.. وأطالب بوقف الجدل حول شركة الكرة

أكد أيمن يونس، نجم نادي الزمالك السابق، أن النادي ملك للدولة وجماهيره، مطالبًا بوقف الجدل الدائر حول ملف شركة الكرة لحين إعلان تفاصيل العقد بشكل رسمي، حتى تتم مناقشته بشفافية.

وقال يونس، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة CBC: "الزمالك ملك للدولة والجماهير، ومحدش هيقدر يضحك على حد، والوزارة هتراجع العقود والبنود".

وأضاف: "شركة الكرة لازم يكون العقد ضامن لحقوق النادي والمستثمر في نفس الوقت، لأن المستثمر هدفه يحقق مكاسب، لكن هل الجدل الحالي هيفيد الزمالك؟ أنا بقول لكل اللي بيتكلموا اسكتوا لحد ما يظهر العقد ونبدأ نناقشه، لأن النادي مش ملك مجلس الإدارة".

وتابع: "كل رموز الزمالك ونجومه في مختلف الألعاب من حقهم يحضروا الجمعية العمومية لمناقشة ملف شركة الكرة، لأننا شركاء في اللي وصل له النادي، ولازم يكون لينا رأي، ولازم كمان يتم شرح بنود العقد قبل الجمعية، خاصة نسبة 60% للمستثمر و40% للنادي".

وفي سياق آخر، دعا يونس إلى استغلال الحالة الإيجابية التي تعيشها مصر، مؤكدًا أن تنظيم مباريات ودية مع منتخبات كبرى يمكن أن يحقق مكاسب مادية ومعنوية، مطالبًا الجهات المعنية بالاستفادة من الصورة الإيجابية التي ظهرت بها مصر.

واختتم تصريحاته برسالة إلى جماهير الزمالك، قائلًا: "لو بتحبوا النادي اسكتوا، لأننا تعبنا، والزمالك موقوف قيده، ولازم يحصل نقلة احترافية في الإدارة، وماينفعش يفضل نادي هاوٍ بإدارة هاوية".