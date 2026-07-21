قاهر الكبار وأخصائي كؤوس.. من هو فوك رازوفيتش مدرب الزمالك الجديد؟

يقترب الصربي فوك رازوفيتش من تولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعدما توصلت إدارة القلعة البيضاء إلى اتفاق مع المدرب صاحب الخبرات الطويلة في الملاعب الأوروبية والعربية.

وُلد رازوفيتش في 3 يناير 1973 بمدينة دورتموند الألمانية، وبدأ مسيرته لاعبًا في أكاديمية بارتيزان بلجراد، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول عام 1992. وخلال مشواره مع النادي الصربي، توج بثلاثة ألقاب للدوري ولقب كأس صربيا.

كما يرتبط اسمه بتاريخ بارتيزان، إذ يُعد والده برانكو رازوفيتش أحد أبرز نجوم النادي، وكان ضمن الفريق الذي بلغ نهائي كأس أوروبا.

بدأ رازوفيتش مسيرته التدريبية داخل قطاع الناشئين ببارتيزان، ثم عمل مدربًا مساعدًا قبل أن يتولى قيادة الفريق الرديف تيليوبتيك، وفي عام 2013 حصل على فرصة تدريب الفريق الأول لبارتيزان، وقاده للتتويج بلقب الدوري الصربي في موسمه الأول.

وانتقل بعدها إلى دينامو مينسك البيلاروسي، حيث شغل منصب المدير الرياضي قبل أن يتولى تدريب الفريق، ونجح في قيادته لاحتلال المركز الثاني في الدوري، إلى جانب بلوغ دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

وفي عام 2017، بدأ أولى تجاربه في الكرة العربية مع الفيصلي السعودي، وحقق معه أفضل مركز في تاريخ النادي بالدوري السعودي آنذاك، كما قاده إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى، لينال في ختام الموسم جائزة أفضل مدرب في الدوري السعودي.

وخاض بعدها تجربة ناجحة مع الظفرة الإماراتي، حيث أوصل الفريق إلى نهائي كأس رئيس الإمارات لأول مرة في تاريخه، كما حقق معه سلسلة انتصارات تاريخية في الدوري، قبل أن ينتقل لتدريب الوحدة الإماراتي.

وعاد رازوفيتش إلى السعودية في صيف 2021 لتولي تدريب الفيحاء، وحقق معه أبرز إنجازاته التدريبية، بعدما قاد الفريق للفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين عام 2022، وهو أول لقب رسمي في تاريخ النادي، كما قاده للمشاركة في دوري أبطال آسيا والوصول إلى دور الـ16.

وسلط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الضوء على مسيرته في تقرير خاص، واصفًا إياه بـ"قاهر الكبار وأخصائي الكؤوس"، بعدما نجح في قيادة أكثر من فريق لبلوغ نهائيات البطولات وتحقيق إنجازات تاريخية.

وانتهت تجربة رازوفيتش مع الفيحاء في صيف 2024، قبل أن ينتقل إلى تدريب اتحاد كلباء الإماراتي، في خطوة صاحبتها خلافات قانونية بينه وبين ناديه السابق بشأن طريقة إنهاء التعاقد، بينما أكد المدرب أن موقفه كان قانونيًا.

وكانت آخر محطات المدرب الصربي مع اتحاد كلباء، حيث قاد الفريق في 48 مباراة، حقق خلالها 13 انتصارًا، مقابل 13 تعادلًا و22 هزيمة.

وفي حال إتمام التعاقد رسميًا، سيكون رازوفيتش أمام تحدٍ جديد مع الزمالك، إذ سيقود أحد أكبر أندية القارة الإفريقية، وسط طموحات جماهير القلعة البيضاء لاستعادة لقب الدوري والمنافسة بقوة على دوري أبطال إفريقيا.