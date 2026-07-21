الحرس الثوري يستهدف في هجوم صاروخي منشآت عسكرية بقاعدة أمريكية بالأردن

قال الحرس الثوري الإيراني إنه واصل عملياته ضد أهداف أمريكية في المنطقة، قال إنها تمثل تهديدا لطهران، في إطار رد العدوان.

وذكر الحرس إنه استهدف في هجوم صاروخي منشآت عسكرية في قاعدة أمريكية بالأردن.

كما ذكر الحرس الثوري الإيراني قبلها، أنه دمر بالمسيرات والصواريخ معدات ومنشآت للجيش الأمريكي في الكويت.



أكد الجيش الإيراني أنه استهدف أيضًا بالمسيرات تجهيزات للجيش الأمريكي في قواعد العديري وأحمد الجابر وعريفجان بالكويت.

خلال ذلك، قال حاكم مدينة آبدانان بمحافظة إيلام غربي إيران أن العدو أطلق صواريخ عدة على مناطق خارج المدينة دون خسائر بشرية.



وأعلن الجيش الأمريكي، في بيان صباح الثلاثاء، انتهاء جولته الأخيرة من الضربات على إيران، مؤكداً استهدافه مراكز قيادة عسكرية إيرانية، ومواقع إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة، وقدرات بحرية، وأنظمة دفاع جوي.

ونشرت القيادة المركزية الأمريكية البيان على موقع التواصل الاجتماعي إكس.

عشر ليالٍ متتالية من الضربات الأمريكية على إيران

استمرت الجولة الأخيرة من الضربات الأمريكية على إيران نحو خمس ساعات، وفقاً للجيش الأمريكي، مسجلةً بذلك عشر ليالٍ متتالية من الضربات الأمريكية على إيران.

وقالت واشنطن إنها تسعى إلى "تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز".

بدأت الحرب مع إيران عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً عليها في 28 فبراير، وردت إيران بضربات مماثلة على إسرائيل ودول الخليج التي تستضيف قواعد أمريكية.

