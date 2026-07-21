الولايات المتحدة تعلن إكمال جولة جديدة من الضربات ضد إيران

أنهت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) جولة جديدة من الضربات ضد إيران فجر اليوم الثلاثاء (الساعة التاسعة من مساء الاثنين بتوقيت شرق الولايات المتحدة).

وذكرت "سنتكوم"، في بيان على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن "القوات الأمريكية استهدفت مراكز القيادة العسكرية الإيرانية والقدرات البحرية ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المُسيَّرة وأنظمة الدفاع الجوي؛ بهدف تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز".

وأضاف البيان أن "حركة السفن التجارية عبر هذا الممر البحري الدولي الحيوي مستمرة، ومنذ مطلع مايو الماضي، ساهمت قوات سنتكوم في تسهيل عبور ما يقارب 900 سفينة تجارية و450 مليون برميل من النفط الخام".

كانت "سنتكوم" قد أعلنت، في وقت سابق، أن القوات الأمريكية بدأت، في تمام الساعة الرابعة مساء الاثنين بتوقيت شرق الولايات المتحدة، هذه الجولة الجديدة من الضربات الجوية ضد إيران؛ بهدف إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية.