قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن.





لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن





المكونات:



12 معكرونة لازانيا، مطبوخة

1 رطل لحم بقري مفروم أو لحم بقري مقطع رقيق

1 فلفل أخضر، مكعب

1 بصل، مكعب

2 كوب جبنة موتزاريلا مقطعة

1 كوب جبن ريكوتا

1/2 كوب جبن بارميزان مبشور

2 كوب صلصة مارينارا

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

ملح وفلفل حسب الطعم



التعليمات:





فرن سخن مسبقًا إلى 375 درجة فهرنهايت (190 درجة مئوية دهن طبق الخبز.

البصل السوتيه والفلفل الجرس في زيت الزيتون حتى ناعم. أضف اللحم البقري والثوم البودرة والملح والفلفل؛ يطهى حتى يصبح اللون البني.

انشر الريكوتا على معكرونة اللازانيا المطبوخة. أضف خليط اللحم البقري ورش الموزاريلا فوقها.

لف كل مكرونة ووضعها في الطبق.

صب صلصة المارينارا على اللفات، ورش البارميزان والموزاريلا الإضافية.

نخبز لمدة 25-30 دقيقة حتى يذوب الجبن ويشرب الفقاعات.

