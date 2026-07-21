قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بداية مخيبة.. الكرملين يستبعد تحسن العلاقات مع بريطانيا بعد تولي بورنهام
رئيسا الجامعة والقطاع يكرمان الفائزين في مسابقة “رواد العربية” بالأزهر.. صور
مئات القتلى والمصابين.. هل حاولت إدارة ترامب إخفاء العدد الحقيقي لخسائرها؟
"إعلامي الوزراء": هيئة المحطات النووية تؤكد الالتزام بأعلى معايير الأمان والسلامة في مراحل إنشاء محطة الضبعة النووية
القهوة سليمة مش مغشوشة.. الشعبة توضح تصريحها الخاص بفساد 80% من البن
من العيني إلى النقدي.. 400 جنيه للفرد وتفاصيل جديدة في منظومة الدعم
ترامب يرفض تهديد عمدة نيويورك باعتقال نتنياهو
التحفظ على مركب سياحي بالأقصر وإحالة واقعة إلقاء مخلفات في النيل للنيابة
هبوط جديد .. انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه الآن
تفاصيل العرض الألماني لخطف شوبير من الأهلي| خاص
الصفقة تمت.. منصف بكرار أهلاوي 4 سنوات والإعلان قريبا| خاص
مركز 6 وصخرة دفاع.. ماذا يحتاج الأهلي لتدعيم صفوفه في ميركاتو الصيف؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن

طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن.
طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن.
رنا عصمت

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن.

 

لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن
 


المكونات:

12 معكرونة لازانيا، مطبوخة
1 رطل لحم بقري مفروم أو لحم بقري مقطع رقيق
1 فلفل أخضر، مكعب
1 بصل، مكعب
2 كوب جبنة موتزاريلا مقطعة
1 كوب جبن ريكوتا
1/2 كوب جبن بارميزان مبشور
2 كوب صلصة مارينارا
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم
ملح وفلفل حسب الطعم


التعليمات:



فرن سخن مسبقًا إلى 375 درجة فهرنهايت (190 درجة مئوية دهن طبق الخبز.
البصل السوتيه والفلفل الجرس في زيت الزيتون حتى ناعم. أضف اللحم البقري والثوم البودرة والملح والفلفل؛ يطهى حتى يصبح اللون البني.
انشر الريكوتا على معكرونة اللازانيا المطبوخة. أضف خليط اللحم البقري ورش الموزاريلا فوقها.
لف كل مكرونة ووضعها في الطبق.
صب صلصة المارينارا على اللفات، ورش البارميزان والموزاريلا الإضافية.
نخبز لمدة 25-30 دقيقة حتى يذوب الجبن ويشرب الفقاعات.
 

طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة |ارتفاع نسب النجاح وحصول طلاب كثيرون على الدرجات النهائية

ايناس صابر

مجنونة العوضي: أنا متأكدة أني هبقى مراته ومحدش هيحبه قدي

إمام عاشور

تفويض رسمي لآدم وطني.. تفاصيل مفاوضات الاتحاد السعودي مع إمام عاشور

موتيسبي

شبانة يكشف عن 3 قرارات مرتقبة من موتسيبي بشأن بطولات أفريقيا

مصطفى شوبير

فالنسيا يرد على أنباء التعاقد مع مصطفى شوبير من الأهلي

سعر الجنيه الذهب

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026

فوك رازوفيتش

تنظيم دفاعي وتحولات.. كيف يدير مدرب الزمالك الجديد المباريات؟

الأرصاد

الأربعاء والخميس.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

ترشيحاتنا

محمد سليم، عضو مجلس النواب

برلماني: مصر تساند موزمبيق أمنيا وتنمويا لتعزيز استقرار القارة الأفريقية

غرامة مالية

5 حالات تعرضك لغرامة 50 ألف جنيه| احذرها

مجلس النواب

صحة النواب: انخفاض وفيات وإصابات السرطان تتويج لجهود الدولة في تطوير القطاع الصحي

بالصور

طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن

طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن.
طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن.
طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن.

الشمس الحارقة.. نصائح لمالكي السيارات وتحذير من الطقس الحار

تحذير من الطقس الحار
تحذير من الطقس الحار
تحذير من الطقس الحار

الطقس الحار وتأثيره على صحتك.. أعراض لا تتجاهلها في الصيف

الطقس الحار وتأثيره على صحتك..أعراض لاتتجاهل فى الصيف
الطقس الحار وتأثيره على صحتك..أعراض لاتتجاهل فى الصيف
الطقس الحار وتأثيره على صحتك..أعراض لاتتجاهل فى الصيف

طريقة عصير المانجو المنعش في المنزل

طريقة عصير المانجو المنعش في المنزل..
طريقة عصير المانجو المنعش في المنزل..
طريقة عصير المانجو المنعش في المنزل..

فيديو

وعود لاعيبة إسبانيا

وعدوا بأشياء مجنونة قبل النهائي.. فهل ينفذ نجوم إسبانيا ما قالوه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد