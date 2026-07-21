ريال أوفييدو الإسباني يفتح الباب أمام رحيل هيثم حسن

تزايدت فرص رحيل المحترف المصري هيثم حسن عن صفوف ريال أوفييدو الإسباني خلال فترة الانتقالات الحالية، بعدما ألمح المدير الفني للفريق، جوليان كاليرو، إلى إمكانية التخلي عن عدد من لاعبي الفريق الأول والاعتماد بشكل أكبر على عناصر أكاديمية النادي.

وجاءت تصريحات كاليرو في وقت يتصاعد فيه اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بضم هيثم حسن، الذي لفت الأنظار بمستواه مع منتخب مصر خلال بطولة كأس العالم 2026، وساهم في التأهل التاريخي للفراعنة إلى دور الـ16.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت في وقت سابق عن تقدم نادي سيلتيك بعرض رسمي للتعاقد مع اللاعب، إلا أن ريال أوفييدو رفض العرض لعدم تلبيته مطالبه المالية. كما يرتبط اسم اللاعب أيضًا باهتمام نادي مارسيليا الفرنسي، إلى جانب أندية أوروبية أخرى تتابع موقفه.

ويُعد انخفاض قيمة الشرط الجزائي في عقد هيثم حسن من 16 إلى 10 ملايين جنيه إسترليني، عقب هبوط ريال أوفييدو إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني، عاملًا قد يسهل انتقاله خلال الميركاتو الصيفي.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ريكورد الإنجليزية، قال كاليرو: "أنا لا أحب الفرق الكبيرة بسبب المشاكل التي قد تتسبب بها، أوفييدو نادٍ يعتمد على أكاديمية الشباب".

وأضاف: "يجب منح اللاعبين الشباب الفرصة عندما لا يشارك لاعبو الفريق الأول، لكن القرار النهائي يعود إلى إدارة النادي والمدير الرياضي".

وتعزز هذه التصريحات التكهنات بشأن مستقبل هيثم حسن، الذي قد يخوض تجربة جديدة خارج ريال أوفييدو إذا تلقى النادي العرض المناسب خلال فترة الانتقالات الحالية.