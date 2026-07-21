حطها لوحة في بيته.. باريديس مدافع الأرجنتين يطبع لقطة قطع الكرة من عمر مرموش في مباراة مصر

لفت الأرجنتيني لياندرو باريديس الأنظار بعد مشاركته صورة عبر حسابه على "إنستجرام"، ظهر خلالها داخل منزله وبجواره لوحة كبيرة تحمل إحدى لقطاته الشهيرة خلال مواجهة منتخب الأرجنتين أمام منتخب مصر في كأس العالم 2026.

وتضمنت اللوحة لحظة تدخل باريديس لقطع الكرة من النجم المصري عمر مرموش، في مشهد يعكس اعتزاز لاعب وسط منتخب الأرجنتين بهذه اللقطة، بعدما اختار الاحتفاظ بها كعمل فني داخل منزله.

وجاءت الصورة ضمن استقبال أسرة باريديس له عقب عودته إلى الأرجنتين، حيث ظهر برفقة أفراد عائلته أمام اللوحة، التي حظيت بتفاعل واسع بين جماهير كرة القدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان منتخب الأرجنتين قد واجه منتخب مصر في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، في مباراة شهدت منافسة قوية بين لاعبي المنتخبين، قبل أن يودع الفراعنة البطولة بعد أداء نال إشادة العديد من المتابعين.