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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إمام عاشور يتصدر قائمة الأفضل بمنتخب مصر في تصنيف مونديال 2026

امام عاشور
امام عاشور
يارا أمين

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تواجد عدد من لاعبي منتخب مصر ضمن قائمة أفضل اللاعبين المشاركين في بطولة كأس العالم 2026، وفقًا للتصنيف الصادر عن الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وأوضح الاتحاد، عبر صفحته الرسمية، أن إمام عاشور جاء في المركز 28 بين إجمالي 1248 لاعبًا شاركوا في البطولة، ليكون صاحب أفضل ترتيب بين اللاعبين المصريين.

كما ضمت القائمة مصطفى زيكو في المركز 30، ومحمد صلاح في المركز 49، بينما جاء ياسر إبراهيم في المركز 57، في تأكيد على الحضور المميز للاعبي المنتخب في المونديال.

وفي سياق آخر، يواصل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم استعداداته للإعلان عن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر مواليد 2010، تمهيدًا لبدء مرحلة الإعداد للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

ويأتي التحرك في إطار خطة الاتحاد للاستفادة من التجربة الناجحة لمنتخب 2008، الذي شهد بروز عدد من المواهب الشابة، من بينهم حمزة عبد الكريم وبلال عطية، اللذان شقا طريقهما نحو الاحتراف الخارجي.

وتسابق الجبلاية الزمن لحسم هوية المدير الفني قبل انطلاق التصفيات الرسمية، حيث تكثف اجتماعاتها لدراسة المرشحين واختيار الأنسب لقيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

واستقر مسؤولو الاتحاد على إسناد المهمة إلى مدرب مصري، بعد الاستقرار على عدم التعاقد مع مدير فني أجنبي، في ظل الثقة بقدرات المدربين الوطنيين على قيادة منتخبات الناشئين وتطوير المواهب الشابة

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