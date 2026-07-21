15 صورة ترصد هدوء امتحانات الدور الثاني 2026 لصفوف النقل في المدارس

حصل موقع صدى البلد على صور ترصد انتظام وهدوء امتحانات الدور الثاني 2026 لطلاب صفوف النقل في المدارس

وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير العملية الامتحانية، قامت اليوم الثلاثاء فاتن مدكور مدير عام إدارة 6 أكتوبر التعليمية، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال امتحانات الدور الثاني بمدرستي أم المؤمنين عائشة ونجيب محفوظ الإعدادية.

وخلال الزيارة، اطمأنت على انتظام اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء وانضباط، كما تابعت تنفيذ التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، والتأكد من الالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة للعمل داخل اللجان، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما حرصت مدير عام الإدارة على تفقد حجرات الكنترول وأعمال الرصد والتصحيح، ومراجعة إجراءات الأمن والسلامة داخل المدارس، والتأكد من جاهزية فرق العمل للتعامل مع أي مواقف طارئة، مشيدةً بجهود القائمين على العملية الامتحانية وحسن التنظيم والانضباط الذي شهدته اللجان.

وأكدت فاتن مدكور على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب، وتهيئة المناخ الملائم الذي يساعدهم على أداء الامتحانات بصورة جيدة، مع الالتزام الكامل بالدقة والشفافية في جميع مراحل العمل، مشددةً على أهمية التعاون بين إدارات المدارس والعاملين بها لضمان نجاح منظومة امتحانات الدور الثاني.

وتأتي هذه المتابعات تنفيذًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي إطار حرص إدارة 6 أكتوبر التعليمية على المتابعة الميدانية المستمرة، بما يسهم في تحقيق الانضباط وتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب

ومن جانبها ، قامت أمال طنطاوي مدير عام إدارة المستقبل التعليمية بالقاهرة ، بزيارة لجنة مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الإعدادية ، حيث تفقدت أعمال إمتحانات الدور الثاني لصفوف النقل ، و قامت بالاطلاع على الورقة الامتحانية والتأكد من وضوح جميع الأسئلة ، وتأكدت من تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان ودورات المياه حفاظاً على سلامة الطلاب ، ونبهت على عدم أستخدم الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين داخل اللجان