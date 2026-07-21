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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

راحت عند صاحبتها.. الداخلية تكشف تفاصيل تغيب فتاة مدينة نصر عن منزلها

الفتاة
الفتاة
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تغيب إحدى الفتيات عقب خروجها من مسكنها بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد والدة المتغيبة (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) وبسؤالها أقرت بتغيب نجلتها "سن 14" بتاريخ 8 الجارى عن المنزل وتواصلت معها هاتفياً وأبلغتها بعدم رغبتها فى الإقامة معها.


 

أمكن تحديد مكان تواجد المتغيبة لدى إحدى صديقاتها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، وبسؤالها أقرت بتركها المنزل بمحض إرادتها لخلافات مع والدتها لسوء معاملتها لها ونفت تعرضها لمكروه.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليمها لأهليتها وأخذ التعهد اللازم بحسن رعايتها.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى مدينة نصر

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