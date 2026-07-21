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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضحية جديدة للمعابر العشوائية.. مصرع سيدة مجهول الهوية أسفل عجلات قطار «منوف»

حادث منوف
حادث منوف

لقيت سيدة مجهولة الهوية مصرعها، اليوم، إثر دهسها أسفل عجلات القطار أثناء عبورها من أحد المعابر العشوائية غير المخصصة للمشاة في نطاق مركز منوف بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بسيدة أثناء مرورها من مكان غير مخصص للعبور، مما أسفر عن وفاتها في الحال ومتأثرة بإصابات بالغة.

 وعلى الفور، انتقلت القوات الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولى أن الضحية لا تحمل أي أوراق تكشف عن هويتها، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 وتكثف الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منوف جهودها في الوقت الحالي، للوصول الي أهليتها والتعرف على هويتها. كما تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

المنوفية منوف حادث قطار سيدة

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