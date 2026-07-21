الحماية المدنية بالغربية تسيطر على حريق بمخزن مفروشات بالمحلة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل اندلع داخل مخزن مفروشات بعزبة البحر التابعة لدائرة مركز المحلة الامر تسبب في خسائر مادية كبيرة عقب التهام النيران لكامل محتويات المخزن، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

إخماد نيران حريق



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل مخزن مفروشات أسفل منزل مكون من طابق أرضي وطابقين علويين على مساحة تقارب 100 متر.

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة المحلة الكبرى إلى موقع البلاغ، بالتزامن مع الدفع بنحو 3 سيارات إطفاء تابعة للحماية المدنية، حيث جرى فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى المنازل المجاورة.

دون وقوع إصابات وخسائر بشرية

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.