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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية يهنئ رئيس محكمة النقض بمناسبة توليه مهام منصبه رسميًّا

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
أ ش أ

قام فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، اليوم الثلاثاء، بزيارة السيد المستشار ربيع أحمد لبنة، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى؛ لتقديم التهنئة لسيادته بمناسبة توليه مهام منصبه رسميًّا، متمنيًا لسيادته دوام التوفيق والسداد.

وأكد فضيلة مفتي الجمهورية أن محكمة النقض تمثل قمة الهرم القضائي، وتؤدي رسالة وطنية رفيعة في توحيد المبادئ القانونية، وضمان حسن تطبيق القانون، بما يصون الحقوق والحريات، ويعزز الثقة في منظومة العدالة، مشيرًا إلى أن ما أرسته المحكمة عبر تاريخها من أحكام ومبادئ قضائية أسهم في إثراء الفقه القانوني المصري، وترسيخ سيادة القانون باعتبارها أساسًا لاستقرار الدولة وبناء المجتمع.

من جانبه، أعرب السيد المستشار ربيع أحمد لبنة، رئيس محكمة النقض، عن خالص شكره وتقديره لفضيلة مفتي الجمهورية على هذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا أنها تجسد روح التعاون والتقدير المتبادل بين مؤسسات الدولة المصرية، مشيدًا بالدور الوطني والعلمي الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية في نشر صحيح الدين، وتعزيز الوعي الرشيد، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين المؤسسات الدينية والقضائية بما يدعم استقرار المجتمع ويحقق المصلحة الوطنية.

مفتي الجمهورية رئيس محكمة النقض القضاء الأعلى التوفيق والسداد

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