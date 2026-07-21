عبد الحكيم ناصر يشيد بالمنتخب : أسعدوا المصريين وأعادوا فكرة القومية العربية

أشاد المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بالمنتخب المصري لكرة القدم والجهاز الفني بقيادة التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن، مثمنًا الأداء الذي قدمه الفريق خلال مشواره في بطولة كأس العالم.

وقال "عبد الحكيم عبد الناصر" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، "أحيي منتخبنا الوطني، بداية من الكابتن حسام حسن وإبراهيم حسن، بقيادة الابن البار محمد صلاح، فقد أسعدونا جميعًا".

وأضاف أن ما حققه المنتخب المصري لم يكن مجرد إنجاز رياضي، بل حمل رسالة تعكس عمق الروابط بين الشعوب العربية، مؤكدًا أن مشاهد دعم الجماهير العربية للمنتخب، من قطاع غزة إلى المغرب، أثبتت أن القومية العربية لا تزال حاضرة في وجدان الشعوب.

المنتخب المصري

وأشار إلى أن تفاعل الجماهير العربية مع المنتخب المصري يعكس المكانة التي تتمتع بها مصر، قائلًا: "أثبتوا أن مصر هي القلب النابض لهذه القومية العربية".