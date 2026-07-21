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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مكاسب منتخب مصر من مونديال 2026.. إنجاز تاريخي ومفاجآت بالجملة

منتخب مصر
منتخب مصر
منتصر الرفاعي

خرج المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم بالعديد من المكاسب الفنية والمالية بعد مشاركته المميزة في كأس العالم 2026 تحت القيادة الفنية للمدرب حسام حسن بعدما قدم "الفراعنة" مستويات قوية عكست تطور الكرة المصرية ونجحوا في منافسة كبار المنتخبات رغم الاعتماد بشكل كبير على لاعبين من الدوري المحلي.

وسجل المنتخب المصري إنجازا تاريخيا ببلوغ دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه بعدما أنهى دور المجموعات دون أي هزيمة قبل أن يتجاوز منتخب أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ32 ثم يودع البطولة بشرف عقب خسارة مثيرة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 في مباراة نال خلالها إشادة واسعة بالأداء الذي قدمه.

ولم تقتصر مكاسب الفراعنة على الجانب الفني إذ انعكس الأداء القوي في البطولة على التصنيف العالمي للمنتخب بعدما تقدم خمسة مراكز في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ليحتل المركز الرابع والعشرين عالميا بعدما كان في المركز التاسع والعشرين قبل انطلاق المونديال وهو ما يعكس التطور الكبير الذي شهده المنتخب خلال الفترة الأخيرة.

كما حقق الاتحاد المصري لكرة القدم مكسبا ماليا كبيرا، بعدما ضمن الحصول على 18.5 مليون دولار من الاتحاد الدولي “فيفا” وهي المكافأة المخصصة للمنتخبات التي بلغت دور الـ16 ضمن الجوائز المالية القياسية التي رصدها الاتحاد الدولي لنسخة 2026.

وشهدت البطولة بروز عدد من نجوم المنتخب الوطني يتقدمهم القائد محمد صلاح الذي واصل تقديم مستوياته المميزة، إلى جانب هيثم حسن الذي أكد نجاح تجربة الاستعانة باللاعبين مزدوجي الجنسية فيما فرض مصطفى شوبير نفسه كأحد أبرز حراس البطولة بعدما حجز مكانه في التشكيل الأساسي، كما خطف مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" الأنظار بعد تألقه اللافت بينما واصل إمام عاشور تأكيد قيمته في خط الوسط بأداء قوي ومؤثر.

وعلى المستوى الفني، اكتسب المنتخب المصري خبرات كبيرة من مواجهة مدارس كروية مختلفة وأثبت قدرته على مقارعة كبار المنتخبات كما عززت المشاركة ثقة اللاعبين والجهاز الفني في إمكاناتهم وقدمت جيلا واعدا يمكن البناء عليه خلال السنوات المقبلة، سواء في التصفيات المؤهلة للبطولات الكبرى أو المنافسات القارية إلى جانب تجديد الثقة في المدرب حسام حسن، الذي قاد المنتخب لتحقيق إنجازات تاريخية وأرقام غير مسبوقة في كأس العالم.

منتخب مصر كأس العالم كأس العالم 2026 مكاسب منتخب مصر حسام حسن

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