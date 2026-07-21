لزيادة المشاهدات .. القبض على فتاة رقصت بأسلحة بيضاء بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى الفتيات بالرقص والتلويح بأسلحة بيضاء بالبحيرة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الفتاة الظاهرة بمقطع الفيديو ("لها معلومات جنائية" - مقيمة بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ) .. وتم بإرشادها ضبط (الأسلحة البيضاء الظاهرة بالمقطع) .
وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار ، وقيامها بتصوير المقطع المشار إليه ونشره على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.