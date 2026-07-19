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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

عروض وتخفيضات مميزة.. استقرار في أسواق الدواجن والطيور اليوم

الدواجن
الدواجن
قسم الخدمات

​شهدت أسواق الدواجن والطيور اليوم حالة من الاستقرار الملحوظ في الأسعار، وسط إقبال من المواطنين على حركة الشراء بالتزامن مع طرح التجار لسلسلة من العروض التنافسية والتخفيضات التنازلية عند شراء الكميات الكبيرة، والتي شملت أوزان الخمسة والعشرة كيلوجرامات لتلبية احتياجات الأسر.

​تفاوت متوازن في أسعار الفراخ والبلدي يتصدر المشهد

و​سجلت الفراخ البيضاء اليوم 70 جنيهاً للكيلو، في حين قدم التجار عرضاً خاصاً للكميات حيث بلغ سعر العشرة كيلو جرامات 650 جنيهاً. 

الدواجن

وفي المقابل، استقر سعر الفراخ البلدي عند 100 جنيه للكيلو، مع إمكانية الحصول على عشرة كيلو جرامات بسعر مخفض يبلغ 899 جنيهاً.

​وفي سياق متصل، سجلت الفراخ البلدي الصعيدي 120 جنيهاً للكيلو، وفراخ الحشو البلدي 100 جنيه، بينما وصلت ديوك الأمهات البلدي إلى 90 جنيهاً، وبلغ سعر أمهات الأبيض 50 جنيهاً للكيلو.

كما شهدت الأسواق عروضاً على الفراخ البلدي العتاقي يشمل 5 فرخات بحجم كيلو ونصف للفرخة الواحدة بسعر إجمالي 500 جنيه.

اسعار الدواجن اليوم

​بورصة الطيور الأخرى والأرانب

و​لم تقتصر الاستقرار على الدواجن التقليدية، بل امتد ليشمل باقي الأنواع؛ حيث سجل البط البلدي 130 جنيهاً للكيلو، والرومي البلدي 150 جنيهاً، والوز الشامورت 120 جنيهاً، وهو نفس السعر الذي استقرت عنده الأرانب البلدي بواقع 120 جنيهاً للكيلو، في حين استقر سعر جوز الحمام الجامبو عند 220 جنيهاً.

​تخفيضات مجزءات الدواجن وعروض التوفير

و​أظهرت القوائم السعرية اليوم مرونة كبيرة في أسعار مشتقات ومجزءات الدواجن، حيث طُرح كيلو البانيه بسعر 190 جنيهاً مع تقديم عروض للخمسة كيلو جرامات بسعر 900 جنيه. 

اسعار الدواجن اليوم

وجاء الشيش طاووق وشاورما الفراخ بسعر موحد بلغ 180 جنيهاً للكيلو، لينخفضا في عرض الأربعة كيلو جرامات إلى 600 جنيه.

​أما الأوراك فقد سجلت 80 جنيهاً للكيلو الفردي، مع وجود عروض تصاعدية للكميات أبرزها الخمسة كيلو جرامات بسعر 350 جنيهاً. 

وتساوت أسعار الدبابيس، الحمام الكداب، والصدور بالعظم عند 120 جنيهاً للكيلو، مع فرصة الحصول على أي منها في عرض الخمسة كيلو جرامات بسعر 500 جنيه.

​وفيما يخص المكملات، سجلت الكبد والقوانص 100 جنيه للكيلو (والاثنين ونصف كيلو بسعر 200 جنيه)، بينما سجلت أجنحة الويجز 50 جنيهاً للكيلو (والخمسة كيلو جرامات بسعر 200 جنيه).

خفض اسعار الدواجن المجمدة

​"عرض التحدي" يخطف الأنظار

وقد ​أطلق عدد من التجار اليوم عرضاً استثنائياً حاز على اهتمام المستهلكين تحت اسم "عرض التحدي"، ويجمع العرض بين صنفين أساسيين هما 5 كيلو جرامات من الأوراك بالإضافة إلى 3 كيلو جرامات من البانيه، ليُباع هذا المزيج معاً بسعر إجمالي مخفض يبلغ 850 جنيهاً فقط، مما يمثل فرصة توفير حقيقية للمستهلكين مقارنة بشراء كل صنف على حدة.

أسعار الطيور أسعار الدواجن البانيه الوراك سوق الدواجن

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