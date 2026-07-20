بالأحضان والدموع.. لامين يامال يواسي ميسي بعد خسارة كأس العالم

حرص النجم الإسباني الشاب لامين يامال على مواساة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي عقب نهاية نهائي كأس العالم 2026، في مشهد إنساني لاقى تفاعلًا واسعًا بين جماهير كرة القدم.

وأظهرت الصور يامال وهو يحتضن ميسي ويواسيه بعد صافرة النهاية، بينما بدا قائد المنتخب الأرجنتيني متأثرًا بشدة، وظهرت عليه علامات الحزن والدموع عقب خسارة لقب كأس العالم.

وجاءت هذه اللقطات عقب تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" بمدينة نيويورك.

وسجل فيران توريس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 106 من الشوط الإضافي الثاني، ليمنح "الماتادور" الإسباني اللقب العالمي، بعدما حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وبهذا الإنجاز، أضاف المنتخب الإسباني لقبه الثاني في تاريخ كأس العالم بعد تتويجه الأول في نسخة جنوب إفريقيا 2010، فيما أخفق المنتخب الأرجنتيني في الاحتفاظ باللقب الذي حققه في مونديال قطر 2022.

وكان المنتخب الإسباني قد بلغ النهائي بعد مشوار مميز، تصدر خلاله مجموعته، ثم تجاوز النمسا والبرتغال وبلجيكا، قبل أن يحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية بالفوز على فرنسا في نصف النهائي.