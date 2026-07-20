بايرن ميونخ يمدد عقد نجمه النمساوي حتى 2029

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الإثنين، تمديد عقد لاعبه الدولي النمساوي كونراد لايمر، حتى 30 يونيو 2029، ليواصل مشواره مع الفريق البافاري.

وانتقل لايمر إلى بايرن ميونخ في صيف 2023، ونجح خلال موسمين في التتويج بلقب الدوري الألماني مرتين، إلى جانب الفوز بكأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني.

وقال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ في تصريحات عبر الموقع الرسمي، إن لايمر يمثل نموذجًا للاعب الموثوق والقادر على تقديم أعلى المستويات، مؤكدًا أن شخصيته وإمكاناته الفنية جعلت منه أحد الركائز الأساسية داخل الفريق.

من جهته، أشاد المدير الرياضي للنادي كريستوف فرويند، باللاعب النمساوي، مؤكدًا أن تعدد أدواره داخل الملعب وثبات مستواه وروحه القتالية تجعله عنصرًا لا غنى عنه، إلى جانب تأثيره الإيجابي داخل غرفة الملابس.

سعادة لايمر

وأعرب لايمر عن سعادته بتجديد عقده، قائلًا إن ارتداء قميص بايرن ميونخ يمثل شرفًا كبيرًا بالنسبة له، مشيرًا إلى أنه يشعر بالراحة منذ يومه الأول في النادي، ويتطلع إلى مواصلة تقديم أفضل ما لديه ومساعدة الفريق على تحقيق المزيد من الألقاب خلال السنوات المقبلة.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا في 136 مباراة بقميص بايرن ميونخ في مختلف المسابقات، سجل خلالها 7 أهداف وقدم 19 تمريرة حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي، خاض لايمر 61 مباراة مع منتخب النمسا، أحرز خلالها 7 أهداف، كما شارك أساسيًا في جميع مباريات منتخب بلاده خلال كأس العالم 2026، قبل أن يودع المنتخب النمساوي البطولة من دور الـ32 بالخسارة أمام إسبانيا، التي توجت لاحقًا باللقب.