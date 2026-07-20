زوجة صلاح كلمة السر.. آخر تطورات مفاوضات بشكتاش مع مو

كشفت تقارير صحفية، عن آخر التطورات في مفاوضات نادي بشكتاش التركي مع الدولي المصري محمد صلاح للانتقال إلى الفريق الصيف الجاري.

وبحسب صحيفة "فاناتيك" التركية، فإن زوجة محمد صلاح، تلعب دورًا محوريًا في انتقاله للدوري التركي.

وأضافت الصحيفة، أن زوجة صلاح ترغب في الانتقال للعيش في بلد مسلم، وهو ما أضفى ميزة كبرى لـ بشكتاش الذي أحرز تقدمًا ملحوظًا في المفاوضات مع وكلاء اللاعب.

وتوصل بشكتاش لاتفاق يقضي بتقاضي صلاح راتبا سنويًا قدره 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى مكافآت قد تصل إلى مليوني يورو.

رحيل صلاح

وأنهى محمد صلاح مسيرته مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي، بعد 9 سنوات قضاها بين صفوف الريدز.