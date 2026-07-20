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الإشراف العام
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من مخلفات الدواجن إلى مائدة المصريين .. كيف تتحول الزيوت المجهولة لقنبلة صحية؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

في أعقاب واقعة ضبط مصنع لتعبئة زيت الطعام مجهول المصدر بمحافظة الجيزة، جددت الأجهزة الرقابية تحذيراتها من خطورة تداول المنتجات الغذائية غير المطابقة للمواصفات، خاصة الزيوت التي يتم إنتاجها أو تعبئتها بعيدًا عن الرقابة الرسمية. وتأتي هذه التحذيرات في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لحماية صحة المواطنين ومواجهة محاولات الغش التجاري التي تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب سلامة المستهلك.
 

العفيفي: خطر مباشر على الصحة العامة

وأكد المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين بالغربية، أن مثل هذه الوقائع تمثل تهديدًا حقيقيًا للصحة العامة، مشيرًا إلى أن بعض المخالفين يعتمدون على خامات مجهولة المصدر أو يلجأون إلى إعادة تدوير مخلفات غذائية بطرق غير مطابقة للاشتراطات الصحية المعتمدة.

وأوضح أن هذه الممارسات لا تقتصر على مجرد مخالفة القوانين المنظمة للتداول الغذائي، بل قد تتسبب في أضرار صحية جسيمة للمواطنين نتيجة استخدام مواد غير آمنة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تحويل مخلفات الدواجن إلى زيوت بوسائل بدائية

وأشار وكيل وزارة التموين بالغربية في تصريحات خاصة لـ “صدي البلد” إلى أن بعض المخالفين يلجأون إلى استخدام دهون ومخلفات الدواجن وتحويلها إلى زيوت من خلال وسائل بدائية وغير آمنة، داخل أماكن تفتقر إلى التجهيزات الصحية اللازمة. وبعد ذلك يتم طرح هذه المنتجات في الأسواق على أنها زيوت صالحة للاستهلاك دون أن تخضع لأي فحوصات أو رقابة معتمدة.

وأضاف أن هذه العمليات تتم أحيانًا داخل منشآت غير مرخصة، لا تتوافر بها أدنى معايير السلامة والصحة المهنية، الأمر الذي يزيد من خطورة المنتجات الناتجة عنها ويجعلها مصدرًا محتملًا للمشكلات الصحية.
 

رقابة مستمرة وضبط للمخالفات

وشدد العفيفي على أن أجهزة التموين بمختلف المحافظات تواصل حملاتها الرقابية بشكل يومي ومستمر لرصد المخالفات وضبط المتورطين فيها، مؤكدًا أن الدولة تتعامل بحزم مع أي محاولة للتلاعب بالمنتجات الغذائية أو تداول سلع مجهولة المصدر.

ولفت إلى أن الحملات الأخيرة أثبتت قدرة الأجهزة التنفيذية والرقابية على كشف العديد من المخالفات قبل وصول المنتجات غير المطابقة إلى المستهلكين، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة لحماية الأسواق وضمان سلامة السلع المتداولة.
 

دعوة للمواطنين للتأكد من مصادر الشراء

وفي ختام تصريحاته، دعا وكيل وزارة التموين بالغربية المواطنين إلى ضرورة شراء الزيوت والسلع الغذائية من المنافذ المعروفة والمرخصة فقط، وتجنب الانسياق وراء المنتجات التي تُعرض بأسعار منخفضة بشكل يثير الشكوك أو تلك التي تفتقر إلى بيانات واضحة عن مصدرها.

كما ناشد المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي منشأة أو منتج يشتبه في مخالفته للاشتراطات الصحية، مؤكدًا أن التعاون بين الجهات الرقابية والمستهلكين يمثل خط الدفاع الأول للحفاظ على الصحة العامة وضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى جميع المواطنين.

زيت الطعام الجيزة الأجهزة الرقابية المنتجات الغذائية الصحة

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