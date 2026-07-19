تموين المنيا: إحباط تهريب سكر وزيت مدعم للسوق السوداء وتحرير 180 مخالفة

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار الحملات الرقابية اليومية على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية بمختلف مراكز المحافظة، بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية، للتصدي بكل حزم لمحاولات الاتجار غير المشروع في السلع المدعمة أو احتكارها، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين واستقرار الأسواق.

وفي هذا الإطار، واصلت مديرية التموين بالمنيا حملاتها التفتيشية المكثفة، لإحكام الرقابة على السلع الاستراتيجية والمدعمة، ومنع التلاعب بالأسعار أو تداول السلع مجهولة المصدر.

من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين أن الحملات أسفرت عن تحرير 180 مخالفة تموينية متنوعة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار إلى نجاح الحملات في إحباط محاولتين لتهريب السلع التموينية المدعمة، حيث تم ضبط أكثر من ربع طن من السكر التمويني المدعم، بالإضافة إلى كميات من الزيت التمويني المدعم، قبل تهريبها وطرحها في السوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي قطاع المخابز البلدية، أسفرت الحملات عن تحرير 124 مخالفة، شملت 44 مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن، و23 مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخالفة للتصرف في كمية من الدقيق البلدي المدعم، ومخالفة لعدم وجود ماكينة صرف بالمخبز، ومخالفتين للغلق دون عذر، ومخالفة لعدم وجود ميزان، و7 مخالفات لعدم إعلان لوحة التعليمات، و24 مخالفة لعدم نظافة أدوات العجين، و19 مخالفة لعدم إعطاء بون صرف، ومخالفتين لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

كما أسفرت الحملات على الأسواق والأنشطة التجارية عن تحرير 53 محضرًا، من بينها 12 محضرًا لحيازة سلع مجهولة المصدر، مع التحفظ على طن و300 كيلوجرام من الدقيق الأبيض الحر، وأكثر من نصف طن من الأعلاف، وأكثر من نصف طن ردة، إلى جانب كميات من المخصبات الزراعية والشاي والسجائر.

وشملت المخالفات أيضًا 4 محاضر لعرض سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع مصادرة كميات من المشروبات الغازية، والرنجة، والزبدة، والفراخ، والبرجر، وجبن الموتزاريلا، والسجق، والكبدة، ومسحوق العصير، فضلًا عن 4 محاضر لعدم إصدار فواتير ضريبية، و4 محاضر للذبح خارج المجازر الحكومية مع التحفظ على كميات من اللحوم البلدية، و21 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية، و8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مجال الرقابة على المواد البترولية، تم تحرير محضر واحد لعدم انتظام القيد والتسجيل بسجل (21 بترول)، كما تم المرور على جميع محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز للتأكد من توافر الأرصدة، وانتظام العمل، والالتزام بالضوابط المنظمة.

