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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة المنيا تعلن مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات إلى 2000 سرير واعتماد 4 مستشفيات من «GAHAR»

حصاد القطاع الطبي
حصاد القطاع الطبي
ايمن رياض

اعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، حصاد الأداء الذي حققته مستشفيات الجامعة خلال العام المالي 2025/2026، مؤكدًا أن العام شهد طفرة  في مؤشرات الاعتماد والجودة، والتوسع في الخدمات الطبية، وتحديث البنية التحتية، والاستعداد الكامل للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح أن مستشفيات الجامعة ضاعفت طاقتها الاستيعابية خلال السنوات الأربع الماضية من نحو 1067 سريرًا عام 2021 إلى ما يقرب من 2000 سرير حاليًا، بما يعكس حجم الاستثمارات التي ضختها الجامعة لتطوير منظومة الرعاية الصحية مشيرًا إلى أن الطاقة الاستيعابية ستصل قريبًا إلى نحو 2500 سرير، مع دخول 4 مستشفيات جامعية جديدة الخدمة، تشمل مستشفى الأورام، ومستشفى الباطنة والجراحات التخصصي (الثلاثي)، ومستشفى طب وجراحة العيون، ومستشفى المخ والأعصاب والأمراض النفسية، حيث حصلت مستشفى الكبد والجهاز الهضمي، ومستشفى طب وجراحة العيون، ومستشفى الكلى والمسالك البولية، ومستشفى الباطنة والجراحات (الثلاثي الجامعي سابقًا) على الاعتماد، مع استكمال إجراءات تسجيل مستشفيين آخرين.

وقال، أنه تم التعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتقديم الخدمات الطبية من خلال أكثر من 800 سرير بالمستشفيات المعتمدة لدمج مستشفيات الجامعة في منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا أن منظومة المستشفيات تضم حاليًا 10 مستشفيات جامعية بإجمالي يقارب 2000 سرير، منها 437 سرير رعاية مركزة، وأكثر من 50 غرفة عمليات، وما يزيد على 80 حضانة، مع توقع إضافة 500 سرير جديد خلال الأشهر الأربعة المقبلة. 

وأشار  إلى أن المستشفيات الجامعية قدمت خلال العام المالي ما يقارب 3 ملايين خدمة طبية، واستقبلت أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية نحو 1.25 مليون مريض 
وفي مجال الجراحات. 
وفي مجال التخصصات الطبية الدقيقة، أكد  حصول مستشفيات الجامعة  على ترخيص زراعة الكبد، وافتتاح عيادة متخصصة للتحضير والمتابعة، مع استكمال التجهيزات الفنية والطبية اللازمة لإجراء أول عملية زراعة كبد، مضيفا أنه تم تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير لعدد 6 مستشفيات جامعية بتكلفة تتجاوز 1.5 مليار جنيه، إلى جانب دعمها بأجهزة طبية وغير طبية حديثة تجاوزت قيمتها 850 مليون جنيه، بإجمالي 2.35 مليار جنيه. 
وأوضح أن مساهمات المجتمع المدني في دعم المستشفيات الجامعية بلغت نحو 29 مليون جنيه خلال العام المالي، ، فضلًا عن استمرار المشاركة الفاعلة في تنفيذ 10 مبادرات رئاسية وقومية في مختلف مجالات الرعاية الصحية والوقاية والكشف المبكر عن الأمراض.

وقال الدكتور ايمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي للمستشفيات، أن المستشفيات أجرت 97,438 عملية جراحية في مختلف التخصصات، من بينها 7,704 عمليات دقيقة ومتقدمة ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، إلى جانب تنفيذ نحو 8,600 حالة منظار، وإجراء أكثر من 4,100 حالة قسطرة قلبية، بما يعكس التطور الكبير في الخدمات الطبية التخصصية والدقيقة.

وأضاف أن وحدات الغسيل الكلوي قامت بتنفيذ 65 ألف جلسة غسيل كلوي، بالإضافة إلى 4 آلاف جلسة غسيل كلوي للأطفال، فيما شهد قطاع النساء والتوليد إجراء 10,041 حالة ولادة.


وأكد الدكتور إيهاب رفعت عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه تم إجراء أكثر من 1.8 مليون تحليل معملي، وصرف 55 ألف كيس دم ومشتقاته، وتنفيذ 450 ألف فحص بالأشعة بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى تقديم نحو 25 ألف جلسة علاج إشعاعي وكيماوي لمرضى الأورام. 
 

المنيا جامعة المنيا المستشفى الجامعي

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