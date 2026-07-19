اللواء وليد السيسي بمكتبة الإسكندرية: أحب القراءة منذ طفولتي

نظمت مكتبة الإسكندرية لقاء مفتوحا مع اللواء وليد السيسي، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في نسخته الحادية والعشرين. أدار اللقاء مجدي كمال.



في البداية، تحدث اللواء وليد السيسي عن بداية فكرته لتقديم محتوى على منصات التواصل الاجتماعي والتي لاقت رواجا كبيرا، مشيرا إلى أنه يحب القراءة منذ طفولته، فضلا عن عمله كمحاضر في أكاديمية الشرطة.



وتطرق إلى الحديث عن حجم تجارة المخدرات على مستوى العالم، مبينا أن الإتجار بالمخدرات هي تجارة كبيرة جدا حول العالم ومنظمة للغاية، لافتا إلى أن دولة واحدة في العالم تنتج ٩٠% تنتج الأفيون في العالم.



وأشار إلى أن القضية ليست في دولة بعينها تقوم بهذه الممارسات ولكنها تجارة دولية تقوم بها عصابات إجرامية وتراعاها دول، مبيناً أن هذه الجريمة تستهدف كل الشباب في العالم.



وأوضح أن الدول المنهارة عادة ما تصبح مخزنا لكل المخدرات في العالم، مضيفاً أن مصر لديها عدد شباب كبير ومستهدفة بالتأكيد لأن مصر تمتلك مقومات كثيرة.



وتطرق اللواء وليد السيسي عن غرائب أساليب التهريب، مشيراً إلى أن مهربي المخدرات يبتكرون طرقا مبتكرة دائما للإفلات من الشرطة.



وحذر اللواء وليد السيسي من المخدرات وخاصة المصنع منها، مشيرا إلى أن هذا النوع من المخدرات يشكل خطورة بالغة ولا تستطيع توقع نتائجها الكارثية.



ولفت إلى أن تناول هذا النوع من المخدرات يؤدي إلى إرتكاب جرائم قتل، فضلا عن دخول المدمن في مرحلة الهلاوس غير المنطقية.

وأكد ضرورة التوعية بخطورة تعاطي المخدرات والتي يكون لها آثار مدمرة على الشباب والمجتمع، مبينا أن الأسرة تتحمل جزء كبير من المسؤولية عن أبنائهم لحمايتهم من تعاطي المخدرات.

جدير بالذكر أن الدورة الحادية والعشرين من معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب تقام في الفترة من 6 إلى 20 يوليو 2026، بالتعاون مع كل من: الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحادي الناشرين المصريين والعرب، وبرعاية بنك ABC. وتم اختيار المخرج الراحل داوود عبد السيد شخصية المعرض هذا العام، تقديرًا لإسهاماته المتميزة في تاريخ السينما المصرية، وتكريمًا لمسيرته الإبداعية الممتدة.

ويشارك في هذه الدورة حوالي 86 دار نشر مصرية وعربية، إلى جانب تقديم 410 فعاليات ثقافية على مدار أيام المعرض، بمشاركة أكثر من ألف متحدث من مصر ومختلف دول العالم.