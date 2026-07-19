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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

بلال قنديل
بلال قنديل

كل حلم كبير بدأ بفكرة صغيرة سكنت قلب انسان ورفض ان يتخلى عنها مهما كانت الظروف صعبة ومهما كانت الاصوات التي تحاول اقناعه بان ما يريده مستحيل. لذلك فان اول خطوة في طريق النجاح ليست المال ولا العلاقات ولا الحظ وانما ان تصدق حلمك وتؤمن انه يستحق ان تعيش من اجله.

كثير من الناس يدفنون احلامهم مبكرا ليس لانهم فشلوا ولكن لانهم استمعوا لمن قال لهم انهم لا يستطيعون. ومع مرور الوقت يتحول الحلم الى مجرد ذكرى ويتحول الطموح الى امنية بعيدة. لكن الحقيقة ان كل نجاح نراه اليوم كان في يوم من الايام مجرد حلم يراه صاحبه وحده بينما كان الاخرون يشككون فيه.

عندما تصدق حلمك فانك تمنح نفسك القوة لتواصل الطريق حتى لو طال. لن تتوقف عند اول عقبة ولن تنهار امام اول خسارة لانك تعرف ان الوصول يحتاج الى صبر وعمل وتعلم مستمر. الطريق لن يكون سهلا لكنه سيكون ممكنا لكل من يملك الارادة.

لا تجعل الظروف شماعة تعلق عليها احلامك. ربما ولدت في مكان بسيط او مررت بتجارب قاسية او لم تجد من يشجعك لكن هذا لا يعني ان النهاية كتبت بالفعل. الانسان هو من يكتب فصول حياته بقراراته وباصراره وبقدرته على النهوض بعد كل تعثر.

الفرق بين من ينجح ومن يستسلم ليس في الذكاء فقط ولا في الامكانيات بل في الايمان بالفكرة. الشخص الذي يصدق حلمه يبحث كل يوم عن فرصة جديدة بينما الذي يشك في حلمه يرى في كل فرصة عقبة جديدة. لهذا كان الايمان بالحلم هو الوقود الحقيقي الذي يدفع صاحبه للاستمرار.

قد يتاخر النجاح سنوات وقد تشعر احيانا انك تسير وحدك لكن لا تنس ان الاشجار العظيمة تقضي سنوات طويلة وهي تبني جذورها تحت الارض قبل ان يراها الجميع. وكذلك الاحلام تحتاج الى وقت حتى تنضج وتظهر ثمارها. لا تستعجل النتائج ولا تقارن رحلتك برحلة غيرك فلكل انسان وقته وطريقه.

احرص على ان تحيط نفسك بمن يشجعونك ويمنحونك الطاقة الايجابية وابتعد عن كل من يسخر من احلامك او يحاول التقليل منها. الكلمات قد تكون دافعا عظيما وقد تكون سببا في هدم العزيمة لذلك اختر من تسمع لهم بعناية.

ولا تكتف بالحلم فقط بل حوله الى خطة واضحة. تعلم كل يوم شيئا جديدا يقربك من هدفك واعمل بصمت ولا تجعل الفشل يخيفك. كل تجربة تعلمك درسا وكل سقوط يعلمك كيف تقف بطريقة افضل. النجاح ليس طريقا مستقيما بل رحلة مليئة بالتجارب التي تصنع منك انسانا اقوى.

وفي النهاية تذكر دائما ان العالم لا يتذكر من استسلم بل يتذكر من امن بنفسه واستمر حتى وصل. لذلك لا تسمح لاحد ان يقرر عنك حجم احلامك ولا تجعل الخوف يقود خطواتك. صدق حلمك واعمل من اجله واصبر عليه وستكتشف يوما ان المستحيل لم يكن سوى كلمة قالها من لم يجرؤ على المحاولة. فكل انجاز عظيم كان في بدايته حلما وكل حلم صادق يملك صاحبه الشجاعة والايمان والعمل يملك فرصة حقيقية لان يصبح واقعا يفتخر به صاحبه ويلهم به الاخرين.

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