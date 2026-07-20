قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النفط يتجاوز 90 دولارًا مع تصاعد المواجهة بين أمريكا وإيران
ماذا قالت الصحف العالمية بعد فوز إسبانيا بكأس العالم؟.. وكيف ودعت ليونيل ميسي؟
ترامب: وجهنا لإيران ضربة قوية وسنواصل تقويض قدراتها العسكرية
كان زمانك النهاردة بتدرب الزمالك.. حسن شحاتة ينتقد معتمد جمال
وزيرا خارجية مصر والأردن: يتعين الاتفاق على ترتيبات المرحلة الثانية بشأن غزة وانسحاب إسرائيل
النفط يتجاوز 90 دولارًا مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران
قروض ميسرة وتسوية بالليزر.. أبرز ملامح خطة "الزراعة" لتطوير الأراضي الزراعية
وزير الخارجية يعرب لنظيره الأردني عن إدانة مصر للاعتداءات الإيرانية على عدد من المناطق بالمملكة
عمرو سلامة يعلن وفاة والد زوجته ويكشف موعد ومكان صلاة الجنازة
أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
حدائق العاصمة.. أحد أبرز المدن التي تحتضن مبادرة "سكن لكل المصريين"| فيديو
كلمات صباحية تبعث التفاؤل.. عبارات تمنحك بداية مليئة بالأمل والطاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

النفط يتجاوز 90 دولارًا مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران

أسعار خام برنت
أسعار خام برنت
أ ش أ

ارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 2% لتتجاوز مستوى 90 دولارًا للبرميل خلال تعاملات اليوم الاثنين، في ظل تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط، مما أدى إلى تقييد شحنات النفط عبر مضيق هرمز.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.09 دولار، أو بنسبة 2.37%، إلى 90.19 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0241 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 11 يونيو، مواصلة مكاسبها بعد ارتفاعها بنسبة 15.9% الأسبوع الماضي، في أكبر مكسب أسبوعي منذ أبريل.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 84.20 دولارًا للبرميل، بزيادة بلغت 1.71 دولار، أو 2.07%، ليسجل أعلى مستوى منذ 12 يونيو. وارتفعت أسعار أقرب العقود استحقاقًا بنسبة 15.5% الأسبوع الماضي، وهو أكبر صعود أسبوعي منذ أوائل مارس.

وتصاعدت حدة الصراع في الشرق الأوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما نفذت الولايات المتحدة الليلة التاسعة على التوالي من الهجمات ضد إيران، في حين أفادت كل من الكويت والبحرين، الحليفتين للولايات المتحدة، بتعرضهما لمزيد من الضربات الإيرانية.

وقال محللو بنك آي إن جي، في مذكرة صدرت يوم الاثنين: “اخترق خام برنت مستوى 90 دولارًا للبرميل صباح اليوم، مع عدم وجود أي مؤشرات على تراجع التصعيد في منطقة الخليج.”

وأضافوا: “تواصل الولايات المتحدة وإيران تبادل الضربات، التي أصبحت توقع خسائر بشرية في الجانبين. وإذا استمر هذا التصعيد دون احتواء، فقد نعود إلى أجواء تشهد هجمات واسعة النطاق في مختلف أنحاء الخليج.”

وذكر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، إن ناقلتي نفط انفجرتا وتوقفتا عن الحركة بعد محاولتهما عبور ما وصفه بمسار جنوبي غير آمن عبر مضيق هرمز، مدعيًا أن الجيش الأمريكي شجعهما على استخدام هذا الممر.

وخلال الأيام الأخيرة، استهدف الجانبان حركة الملاحة البحرية، إذ قالت الولايات المتحدة إنها تفرض حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية، بينما قالت إيران إنها تستهدف السفن التي تنتهك قواعدها الخاصة بالملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة نحو خُمس تجارة النفط العالمية.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في وقت مبكر من اليوم الاثنين، بأن إحدى السفن اشتعلت فيها النيران شمال غربي منطقة كومزار العمانية.

وقال أماربريت سينج، المحلل في بنك باركليز، في مذكرة: “ستوفر الأيام والأسابيع المقبلة صورة أوضح بشأن المستوى المستدام لصادرات النفط من المنطقة في ظل تجدد الحصار من الجانبين.”

وأضاف: “في الوقت الحالي، نعتقد أن أسواق النفط لا تزال تتعامل بقدر كبير من الهدوء مع التداعيات المحتملة على المخزونات، التي أصبحت، على عكس ما كانت عليه في بداية الحرب، عند أكثر مستوياتها تشددًا خلال السنوات الخمس الماضية.”

وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن أن 4 سفن فقط عبرت مضيق هرمز يوم الأحد، مقارنة مع 8 سفن في اليوم السابق.

كما أظهرت البيانات أن ما لا يقل عن 3 ناقلات للمنتجات النفطية وناقلة عملاقة جدًا للنفط الخام دخلت المضيق منذ يوم الجمعة لتحميل شحنات النفط.

مضيق هرمز أسعار خام برنت الشرق الأوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

الأرصاد

خلال ساعات.. أول موجة شديدة الحرارة خلال صيف 2026 والعظمى تتخطى 45

حالة الطقس

تحذير عاجل.. أخطر موجة حر في صيف 2026 تبدأ في هذا الموعد

الرئيس الأرجنتينى

بعد ساعات من خسارة النهائي.. رئيس الأرجنتين يفاجئ الشعب بقرار غير متوقع

أسعار النقل العام

التذكرة بـ5 جنيه.. مفاجأة في أسعار النقل العام بالقاهرة بعد النظام الجديد

الأرجنتين وإسبانيا

كيف تشاهد مباراة نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

أسعار الدواجن

انخفاض البانيه.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع اليوم الإثنين

إيفايلو بيتيف

انفراد.. أول تعليق من إيفايلو بيتيف بشأن مفاوضات تدريب الزمالك

ترشيحاتنا

الدكتور هشام ربيع

أمين الإفتاء: أمانة الكلمة أخطر من المال.. وضغطة زر قد تُسأل عنها يوم القيامة

دار الإفتاء

أمينة الإفتاء: التحـ.ـرش من الأفعال المحرمة شرعًا ومن كبائر الذنوب

شعر المرأة

هل يجوز للمرأة قص شعرها مثل الرجال؟.. أمينة الفتوى تجيب

بالصور

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

بإطلالات ملفتة.. رامى ربيعة وزوجته وإجازة رومانسية فى المالديف

رامى ربيعة وأجازة رومانسية فى المالديف
رامى ربيعة وأجازة رومانسية فى المالديف
رامى ربيعة وأجازة رومانسية فى المالديف

موعد شهر رمضان2027 .. أول يوم فلكياً

موعد شهر رمضان2027
موعد شهر رمضان2027
موعد شهر رمضان2027

بالدانتيل.. زوجة ماجد المصري تثير الجدل بإطلالة جريئة

بالدانتيل..زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة جريئة
بالدانتيل..زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة جريئة
بالدانتيل..زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة جريئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد