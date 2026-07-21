وزير دفاع اليمن: القوات المسلحة جاهزة لمعركة إنهاء الانقلاب الحوثي

أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي أن القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها "في أعلى درجات الجاهزية القتالية والمعنوية لخوض معركة التحرير والخلاص وإنهاء الانقلاب الحوثي".



وثمن وزير الدفاع اليمني، في بيان مساء الاثنين، دعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي أبناء الشعب اليمني الالتفاف حول القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية لأداء واجباتها الدستورية.

وجدد التأكيد على أن "القوات المسلحة ماضية بكل عزم لحماية مقدرات الشعب اليمني وصون الجمهورية والسيادة الوطنية براً وبحراً وجواً".

ودعا العقيلي أبناء الشعب اليمني في مناطق سيطرة الحوثيين "للحفاظ على أولادهم وعدم الزج بهم في معركة خاسرة يخوضها مرتزقة النظام الإيراني بالوكالة وليس لليمنيين فيها ناقة ولا جمل"، وفق تعبيره.