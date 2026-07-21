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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حقيقة ظهور كوكوريلا بكأس العالم داخل كيس قمامة.. هل كانت النسخة الأصلية؟

كوكوريلا
كوكوريلا
حمزة شعيب

أثار لاعب منتخب إسبانيا مارك كوكوريلا جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تتويج منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2026 على حساب الأرجنتين.

وتوج المنتخب الإسباني بالبطولة بعد الفوز على الأرجنتين بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف".

وبعد الاحتفالات، انتشر مقطع فيديو يظهر فيه كوكوريلا وهو يحمل كأسًا داخل كيس قمامة شفاف، ما دفع البعض لاعتبار الأمر سخرية من البطولة أو طريقة غير لائقة للاحتفال.

لكن مجلة "هولا" الإسبانية أوضحت حقيقة المشهد، مؤكدة أن الكأس الذي ظهر مع اللاعب لم يكن النسخة الأصلية من كأس العالم، بل نسخة مصغرة حصل عليها لاعبو المنتخب الإسباني خلال احتفالاتهم داخل غرفة الملابس.

وأشارت إلى أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو منح جميع لاعبي المنتخب نسخًا تذكارية مصغرة من الكأس عقب التتويج.

كما أوضحت أن الكأس الأصلي، المصنوع من الذهب عيار 18، لا ينتقل إلى المنتخب الفائز، حيث تحتفظ به "فيفا" في مقرها بمدينة زيورخ، بينما يحصل البطل على نسخة طبق الأصل مطلية بالذهب.

ويُعد الكأس الأصلي من أبرز الجوائز الرياضية في العالم، ولا يتعامل معه سوى عدد محدود من الشخصيات الكبرى ورؤساء الدول وكبار نجوم كرة القدم.

كوكوريلا كأس العالم منتخب إسبانيا

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