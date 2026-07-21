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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

استقرار وترقب.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في البنوك المصرية
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في البنوك المصرية
عبد الفتاح تركي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة في البنوك العاملة بالسوق المصرية، وذلك بعد التحركات التي شهدتها أسعار العملة الأمريكية في ختام تعاملات أمس، حيث ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بينما سجلت بنوك أخرى تراجعات متفاوتة، وفق البيانات الرسمية المنشورة على المواقع الإلكترونية للبنوك.

ويواصل سعر الدولار اليوم جذب اهتمام المواطنين والمستوردين والمستثمرين، باعتباره أحد أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر في العديد من القطاعات، لذلك تتصدر أسعار الصرف محركات البحث بشكل يومي، خاصة مع استمرار التحديثات التي تعلنها البنوك على مدار ساعات العمل.

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سعر الدولار مقابل الجنيه

كم سجل سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية؟

أظهرت أحدث بيانات أسعار الصرف استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026، مع استمرار العمل بالأسعار المعلنة في مختلف البنوك، بعد التغيرات التي شهدتها بعض المؤسسات المصرفية في ختام تعاملات أمس.

وجاءت أسعار الدولار المعلنة في البنوك وفق آخر تحديث على النحو الآتي:

  • البنك الأهلي المصري: 51.03 جنيه للشراء، و51.13 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
  • بنك مصر: 51.03 جنيه للشراء، و51.13 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
  • بنك القاهرة: 50.98 جنيه للشراء، و51.08 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.
  • بنك الإسكندرية: 51.03 جنيه للشراء، و51.13 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
  • بنك قناة السويس: 51.1 جنيه للشراء، و51.2 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.
  • البنك التجاري الدولي CIB: 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.
  • بنك البركة: 51 جنيهًا للشراء، و51.1 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
  • كريدي أجريكول: 51 جنيهًا للشراء، و51.1 جنيه للبيع.
  • بنك قطر الوطني: 51.02 جنيه للشراء، و51.12 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
  • مصرف أبو ظبي الإسلامي: 51.42 جنيه للشراء، و51.52 جنيه للبيع، بزيادة 92 قرشًا للشراء والبيع.
سعر الدولار

ما البنوك التي سجلت أعلى سعر للدولار؟

وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف، سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار عند 51.42 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 51.52 جنيه، بعد زيادة بلغت 92 قرشًا للشراء والبيع.

وفي المقابل، استقرت أسعار الدولار في عدد من البنوك الأخرى عند مستويات متقاربة، مع اختلافات محدودة بين أسعار الشراء والبيع، بما يعكس استمرار حركة التحديث اليومية داخل القطاع المصرفي.

ما البنوك التي شهدت تراجعًا في سعر الدولار؟

شهدت عدة بنوك تراجعًا في سعر الدولار مقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر تراجعًا قدره 4 قروش للشراء والبيع، كما تراجع السعر في بنك الإسكندرية بمقدار 7 قروش للشراء والبيع.

وسجل بنك البركة وبنك قطر الوطني أيضًا تراجعًا بلغ 5 قروش للشراء والبيع، بينما حافظ البنك التجاري الدولي CIB وكريدي أجريكول على الأسعار المعلنة دون الإشارة إلى أي تغيير مقارنة بآخر تحديث.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

أين ارتفع سعر الدولار اليوم؟

رغم استقرار السوق بصورة عامة، ارتفع سعر الدولار في بعض البنوك، إذ سجل بنك القاهرة زيادة بلغت 13 قرشًا للشراء والبيع، بينما ارتفع السعر في بنك قناة السويس بمقدار 5 قروش للشراء والبيع.

كما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أكبر زيادة بين البنوك الواردة في التحديث، بعدما ارتفع سعر الدولار لديه بمقدار 92 قرشًا للشراء والبيع، ليقدم أعلى سعر شراء وأعلى سعر بيع بين البنوك المذكورة.

لماذا يزداد البحث عن سعر الدولار يوميًا؟

يحظى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري باهتمام واسع من المواطنين وقطاعات الأعمال، نظرًا لارتباطه بالمعاملات التجارية والاستيراد وأسواق المال، إلى جانب تأثيره في العديد من الأنشطة الاقتصادية.

الدولار يحافظ على مكاسبه وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

ومع استمرار البنوك في تحديث أسعار الصرف بصورة دورية، يحرص المتابعون على الاطلاع على أحدث أسعار الدولار في مختلف البنوك، ومقارنة أسعار الشراء والبيع لاختيار البنك الأنسب لإجراء معاملاتهم، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها أسعار الصرف من وقت إلى آخر.

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