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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قافلة المساعدات الإنسانية الـ 239 تتوجه إلي قطاع غزة

قافلة المساعدات الإنسانية الـ 239 تتوجه إلي قطاع غزة
قافلة المساعدات الإنسانية الـ 239 تتوجه إلي قطاع غزة
أ ش أ

 انطلقت قافة المساعدات الإنسانية الـ239 من أمام معبر رفح البرى إلى معبر كرم أبوسالم (اقصى جنوب شرق قطاع غزة ) ، تمهيدًا للدخول إلى القطاع ، ضمن الجهود المصرية المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية فى قطاع غزة، والتى يعيشها أكثر من مليونى فلسطينى.

وشهدت باحة معبر رفح الخارجية فى وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء اصطفاف الدفعة الـ239 من الشاحنات التى تحمل المواد الغذائية والإنسانية لصالح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على القطاع، قبل تحركها إلى معبر كرم أبوسالم، عبر البوابة الجانبية لمعبر رفح البرى.

وقال مصدر فى الهلال الأحمر المصرى إن الشاحنات ضمن قافلة «زاد العزة من مصر إلى غزة »، وتحمل على متنها كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والإغاثة والتى تشمل المواد والسلال الغذائية والدقيق والخبز الطازج والبقوليات والأطعمة المحفوظة والأدوية ومستلزمات العناية الشخصية والخيام والملابس، والمواد البترولية.

ووفقا للهلال الأحمر ، فإن حجم المساعدات التي تم إدخالها إلى قطاع غزة، منذ بدء الحرب على القطاع ، بلغت نحو 57 ألف شاحنة حملت أكثر من مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية المتنوعة، إلى جانب سيارات الإسعاف، وشاحنات الوقود، وذلك بجهود 65 ألف متطوع بالهلال الأحمر المصري.

قافة المساعدات الإنسانية معبر رفح البرى معبر كرم أبوسالم الهلال الأحمر المصرى قافلة «زاد العزة من مصر إلى غزة

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