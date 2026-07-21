السجل التجاري أون لاين .. كيفية الاستفادة من خدمات المستثمرين والشركات إلكترونيا

في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب الأعمال والمستثمرين ودعم بيئة الأعمال، أتاحت الدولة منظومة خدمات «السجل التجاري أون لاين»، والتي توفر باقة واسعة من المعاملات والمستخرجات الرسمية إلكترونياً «من أي مكان وفي أي وقت» دون الحاجة للتكبد والتزاحم داخل المكاتب الخدمية.

وتستهدف هذه الخطوة توفير الوقت والجهد وتطوير الأداء الاقتصادي عبر إتاحة قرابة 26 خدمة إلكترونية متكاملة تخص المنشآت الفردية والشركات.

أبرز الخدمات المتاحة عبر السجل التجاري الإلكتروني

تشمل المنصة الرقمية حزمة متنوعة من الخدمات التي تغطي كافة احتياجات التجّار والشركات:

1. استخراج الشهادات والمستخرجات الرسمية:

طلب مستخرج من السجل التجاري.

طلب شهادة بيانات.

طلب صورة إلكترونية من السجل التجاري.

طلب صورة طبق الأصل من العقود (سواء باعتتماد الخارجية أو بدون اعتماد الخارجية).

طلب الحصول على صورة إلكترونية من العقد.

طلب مستخرج سجل تجاري للاعتماد من وزارة الخارجية.

إصدار شهادة سلبية.

2. خدمات الاستعلام والاستدلال:

الاستعلام عن السجل التجاري.

الاستدلال عن سجل تجاري.

الاستعلام عن المكاتب وتحديد أقرب فرع.

الاستعلام عن بيانات شهادة عدم الالتباس.

3. إدارات الأسماء التجارية والتسجيل:

طلب حجز اسم تجاري (شهادة عدم الالتباس).

طلب مد حجز اسم تجاري أو إلغاء حجز اسم تجاري.

طلب تجديد سجل تجاري.

تحديث بيانات الشركة.

طلب تسجيل وكيل مفوض.

4. قيد وإنشاء ومحو المنشآت:

طلب قيد أفراد.

طلب إنشاء فرع لمنشأة فردية أو طلب إلغاء فرع لمنشأة فردية.

طلب محو منشأة فردية.

إضافة منشأة مسجلة غير مدرجة داخل شركاتي.

طلب نقل قيد سجل تجاري داخل المحافظة.

طلب المقاصة.

5. المعاملات الإدارية والموافقات:

حجز ميعاد مسبق للمكاتب.

إدارة ومتابعة قسم (حجوزاتي).

تقديم طلب موافقة فحص أمني.

وتأتي هذه الخدمة الشاملة لتبرهن على نجاح التحول الرقمي في مصر، وتحويل المعاملات ورقية المعقدة إلى خطوات مرنة ومباشرة عبر شاشات الحاسوب والهواتف الذكية، مما يسهل حركة التجارة الداخلية ويحسّن مناخ الاستثمار.

خدمات التوثيق الرقمي بالشهر العقاري

وكانت أطلقت وزارة العدل حزمة من الخدمات الرقمية المتطورة لتوثيق المحررات بالشهر العقاري عبر الإنترنت. وتستهدف هذه الخطوة القضاء على الزحام والتكدس أمام وداخل المقرات، وتقليل الإجراءات الروتينية لإنجاز المعاملات في وقت قياسي.

الخدمة الأولى: الحجز المسبق عبر تطبيق «أرغب في عمل توكيل»

وتتيح وزارة العدل للمواطنين تنظيم زياراتهم لمكاتب الشهر العقاري بسهولة من خلال الهواتف الذكية:

تحميل التطبيق: يمكن تحميل تطبيق "أرغب في عمل توكيل" المتاح على متجري Google Play و App Store.

حجز الدور مجاناً: يتيح التطبيق إمكانية حجز دور مسبق في موعد محدد مسبقاً، والتوجه لمكتب التوثيق في الميعاد المحدد تماماً، مما يضمن تجنب الانتظار والتزاحم.

بدون رسوم إضافية: عملية الحجز عبر التطبيق مجانية بالكامل دون فرض أي رسوم إضافية.

الخدمة الثانية: إنشاء وتوثيق التوكيلات عبر موقع «مصر الرقمية»

وتُقدم بوابة "مصر الرقمية" ([https://digital.gov.eg/] خدمة متكاملة تبدأ بإنشاء حساب باسم المواطن باستخدام رقم الهاتف المحمول المسجل رسمياً باسمه لدى شركات الاتصالات.