قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذيرات من وصوله لمدخرات المصريين .. كيف يواجه القانون النصب الإلكتروني؟
مشهد نادر | زغاريد وتكبيرات في تشييع جنازة الشيخ حمادة صعصع بالأقصر .. صور
الأهلي يقترب من المشاركة في دوري أبطال أفريقيا .. ماذا حدث؟
إسرائيل تتهم إيران بنقل آلاف أجهزة الطرد المركزي إلى أنفاق جبل الفأس
مخدرات وزواج عرفي | تفاصيل صادمة في بلاغ كاذب من زوجة بسبب حماتها بالسلام
السجل التجاري أون لاين .. كيفية الاستفادة من خدمات المستثمرين والشركات إلكترونيا
رئيس جيه بي مورجان يحذر رئيس وزراء بريطانيا من فرض ضرائب إضافية على البنوك
برعاية إنبي المصرية | تزويد منطقة الملك الحسين بن طلال الأردنية بالغاز الطبيعي
الأهلي يوقع عقود ودية برشلونة في "كامب نو" 19 أغسطس| خاص
مصرع سائق التريلا | وقوع حادث أتوبيس سياحي يقل 25 إسبانيًا على طريق أبو سمبل
بـ الأرقام.. تفاصيل صفقة إنتقال سفيان بنجديدة لـ الأهلي| خاص
وزير الصحة يتسلم 22 طن مساعدات طبية فرنسية جديدة دعما للجرحى الفلسطينيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

السجل التجاري أون لاين .. كيفية الاستفادة من خدمات المستثمرين والشركات إلكترونيا

السجل التجاري
السجل التجاري
قسم الخدمات

في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب الأعمال والمستثمرين ودعم بيئة الأعمال، أتاحت الدولة منظومة خدمات «السجل التجاري أون لاين»، والتي توفر باقة واسعة من المعاملات والمستخرجات الرسمية إلكترونياً «من أي مكان وفي أي وقت» دون الحاجة للتكبد والتزاحم داخل المكاتب الخدمية.

وتستهدف هذه الخطوة توفير الوقت والجهد وتطوير الأداء الاقتصادي عبر إتاحة قرابة 26 خدمة إلكترونية متكاملة تخص المنشآت الفردية والشركات.

السجل التجاري

أبرز الخدمات المتاحة عبر السجل التجاري الإلكتروني

تشمل المنصة الرقمية حزمة متنوعة من الخدمات التي تغطي كافة احتياجات التجّار والشركات:

1. استخراج الشهادات والمستخرجات الرسمية:

  • طلب مستخرج من السجل التجاري.
  • طلب شهادة بيانات.
  • طلب صورة إلكترونية من السجل التجاري.
  • طلب صورة طبق الأصل من العقود (سواء باعتتماد الخارجية أو بدون اعتماد الخارجية).
  • طلب الحصول على صورة إلكترونية من العقد.
  • طلب مستخرج سجل تجاري للاعتماد من وزارة الخارجية.
  • إصدار شهادة سلبية.
مكاتب السجل التجاري في مصر

2. خدمات الاستعلام والاستدلال:

  • الاستعلام عن السجل التجاري.
  • الاستدلال عن سجل تجاري.
  • الاستعلام عن المكاتب وتحديد أقرب فرع.
  • الاستعلام عن بيانات شهادة عدم الالتباس.

3. إدارات الأسماء التجارية والتسجيل:

  • طلب حجز اسم تجاري (شهادة عدم الالتباس).
  • طلب مد حجز اسم تجاري أو إلغاء حجز اسم تجاري.
  • طلب تجديد سجل تجاري.
  • تحديث بيانات الشركة.
  • طلب تسجيل وكيل مفوض.
السجل التجاري

4. قيد وإنشاء ومحو المنشآت:

  • طلب قيد أفراد.
  • طلب إنشاء فرع لمنشأة فردية أو طلب إلغاء فرع لمنشأة فردية.
  • طلب محو منشأة فردية.
  • إضافة منشأة مسجلة غير مدرجة داخل شركاتي.
  • طلب نقل قيد سجل تجاري داخل المحافظة.
  • طلب المقاصة.

5. المعاملات الإدارية والموافقات:

  • حجز ميعاد مسبق للمكاتب.
  • إدارة ومتابعة قسم (حجوزاتي).
  • تقديم طلب موافقة فحص أمني.
قيد الأفراد بالسجل التجاري

وتأتي هذه الخدمة الشاملة لتبرهن على نجاح التحول الرقمي في مصر، وتحويل المعاملات ورقية المعقدة إلى خطوات مرنة ومباشرة عبر شاشات الحاسوب والهواتف الذكية، مما يسهل حركة التجارة الداخلية ويحسّن مناخ الاستثمار.

خدمات التوثيق الرقمي بالشهر العقاري 

وكانت أطلقت وزارة العدل حزمة من الخدمات الرقمية المتطورة لتوثيق المحررات بالشهر العقاري عبر الإنترنت. وتستهدف هذه الخطوة القضاء على الزحام والتكدس أمام وداخل المقرات، وتقليل الإجراءات الروتينية لإنجاز المعاملات في وقت قياسي.

الخدمة الأولى: الحجز المسبق عبر تطبيق «أرغب في عمل توكيل»

وتتيح وزارة العدل للمواطنين تنظيم زياراتهم لمكاتب الشهر العقاري بسهولة من خلال الهواتف الذكية:

السجل التجاري المطور
  • تحميل التطبيق: يمكن تحميل تطبيق "أرغب في عمل توكيل" المتاح على متجري Google Play و App Store.
  • حجز الدور مجاناً: يتيح التطبيق إمكانية حجز دور مسبق في موعد محدد مسبقاً، والتوجه لمكتب التوثيق في الميعاد المحدد تماماً، مما يضمن تجنب الانتظار والتزاحم.
  • بدون رسوم إضافية: عملية الحجز عبر التطبيق مجانية بالكامل دون فرض أي رسوم إضافية.

الخدمة الثانية: إنشاء وتوثيق التوكيلات عبر موقع «مصر الرقمية»

استخراج السجل التجاري

وتُقدم بوابة "مصر الرقمية" ([https://digital.gov.eg/] خدمة متكاملة تبدأ بإنشاء حساب باسم المواطن باستخدام رقم الهاتف المحمول المسجل رسمياً باسمه لدى شركات الاتصالات.

السجل التجاري أون لاين المنصة الرقمية سجل تجاري إلكتروني مستخرج رسمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة |ارتفاع نسب النجاح وحصول طلاب كثيرون على الدرجات النهائية

ارشيفية

من العيني إلى النقدي.. 400 جنيه للفرد وتفاصيل جديدة في منظومة الدعم

الأرصاد

الأربعاء والخميس.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

الاهلي

فرج عامر: لاعب الأهلي المعار للنرويج تحول إلى ماكينة أهداف.. والأحمر ينتظر موسما مختلفا

كوكوريلا - ميسي

أراد طردي.. كوكوريلا يكشف تفاصيل أزمته مع ميسي في نهائي المونديال

صورة أرشيفية

عمرة بلا قيود طوال العام.. السعودية تُدشن تأشيرة متعددة الدخول بمرونة غير مسبوقة للمعتمرين

صورة أرشيفية

خنقـ.ها بسلك كهرباء.. شاب ينهي حياة أمه المسنة داخل منزلها بالشرقية

أحمد جلال عبد القوي

مصطفى سليمان يكشف سرا خطيرا عن والد أحمد جلال عبد القوي

ترشيحاتنا

البن المغشوش

البن المغشوش يغزو الأسواق.. 7 علامات تكشفه قبل أن يصل إلى فنجانك

عقد قران إسراء ومصطفى

في أجواء مبهجة.. إسراء نبيوة ومصطفى أبو عيد يحتفلان بالزواج السعيد

لدغة الحشرات

قبل وفاته.. هاني الناظر يكشف أفضل طريقة للتعامل مع قرص الحشرات في الصيف

بالصور

اكتئاب ما بعد الولادة لا يصيب الأمهات وحدهن .. دراسة تكشف أعراضًا مختلفة في الآباء الجدد

ما هو اكتئاب ما بعد الولادة لدى الآباء؟
ما هو اكتئاب ما بعد الولادة لدى الآباء؟
ما هو اكتئاب ما بعد الولادة لدى الآباء؟

نشرة المرأة والمنوعات | علامات تدل على وجود بق الفراش.. هل التعرق الزائد أثناء النوم علامة على مشكلة صحية؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بطعم المطاعم.. فراخ محشية بالشعرية على الطريقة المغربية

طريقة عمل دجاج بالشعرية
طريقة عمل دجاج بالشعرية
طريقة عمل دجاج بالشعرية

طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن

طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن.
طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن.
طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن.

فيديو

وعود لاعيبة إسبانيا

وعدوا بأشياء مجنونة قبل النهائي.. فهل ينفذ نجوم إسبانيا ما قالوه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد