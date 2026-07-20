قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية
القبض على 3 سائقين استعرضوا بسياراتهم فى حفل زفاف بالبحيرة
ثورة ومولد نبوي وذكرى النصر.. خريطة الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2026
تقرير | توتر واشتباكات ومقاطعة إعلامية.. كواليس مثيرة أعقبت نهائي كأس العالم 2026
لقراءة عدادات الكهرباء.. شعاع تعلن عن وظائف براتب يصل إلى 12 آلاف جنيه
في آخر ظهور .. هاني شنودة يكشف سر إقامته بمفرده
تقرير | زيادة 21% عن مونديال قطر.. كم حصدت إسبانيا بعد التتويج باللقب؟
الزمالك يوضح للجنة التراخيص باتحاد الكرة تفاصيل قضايا إيقاف القيد
نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد قريباً
تحرك برلماني لإصدار تشريع حاسم لاجتثاث جرائم الفضاء الإلكتروني وحماية المواطنين
اقتراحات برلمانية حاسمة لمواجهة الابتزاز الإلكترونى للأسر المصرية
البحرين.. منظومات الدفاع الجوي تتصدى لاعتداءات جوية إيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

ثورة ومولد نبوي وذكرى النصر.. خريطة الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2026

إجازة
إجازة
قسم الخدمات

يبدأ الموظفون في القطاعين الحكومي والخاص مع انقضاء النصف الأول من عام 2026، في البحث عن مواعيد العطلات الرسمية المتبقية لالتقاط الأنفاس وتنظيم خطط السفر والاستجمام.

وتأتي في مقدمة هذه العطلات المقتربة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، تليها مناسبات دينية ووطنية أخرى حتى نهاية العام الجاري.

إجازة عيد الأضحى2026

ووفقاً للأجندة الرسمية المعتمدة من مجلس الوزراء والتقويمين الهجري والميلادي، نستعرض معكم الخريطة الكاملة للإجازات المتبقية طبقا لـ "سيناريو الترحيل المتوقع" الذي تتبعه الحكومة بترحيل الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع إلى نهايته.

1. ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة (يوليو 2026)

وتعد هذه الإجازة هي المتنفس الأقرب للموظفين خلال رصيف الصيف الحالي:

  • الموعد الفعلي: توافق الذكرى يوم الثلاثاء 23 يوليو 2026.
  • الترحيل الرسمي/المتوقع: تماشياً مع القواعد المتبعة، يرحل مجلس الوزراء العطلة لتصبح يوم الخميس 25 يوليو 2026، ليحصل العاملون بالدولة على 3 أيام متصلة بدمجها مع العطلة الأسبوعية (الجمعة والسبت).
إجازة 23 يوليو2026

2. المولد النبوي الشريف (أغسطس 2026)

المناسبة الدينية الأبرز المتبقية في جدول الإجازات السنوية:

  • الموعد الفلكي: يوافق يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026 (12 ربيع الأول 1448 هـ).
  • الترحيل المتوقع: من المنتظر ترحيلها بقرار رسمي إلى يوم الخميس 27 أغسطس 2026، لتمنح الموظفين عطلة ممتدة تتيح لهم الاحتفال بالذكرى وشراء حلوى المولد.
موعد إجازة المولد النبوي2026

3. ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة (أكتوبر 2026)

آخر الإجازات الوطنية والرسمية المعتمدة في الأجندة السنوية لجمهورية مصر العربية:

  • الموعد الرسمي: توافق ذكرى النصر العظيم يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.
  • الترحيل المتوقع: يُتوقع ترحيل عطلة السادس من أكتوبر إلى يوم الخميس 8 أكتوبر 2026، لتدمج مع العطلة الأسبوعية وتمنح العاملين عطلة خريفية طويلة.
موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

ملخص جدول العطلات المتبقية (وفقاً لسيناريو الترحيل لخميس نهاية الأسبوع)

المناسبة الرسميةالموعد الفعلي لهااليوم المتوقع للإجازة الرسمية
ذكرى ثورة 23 يوليوالثلاثاء 23 يوليوالخميس 25 يوليو 2026
المولد النبوي الشريفالأربعاء 26 أغسطسالخميس 27 أغسطس 2026
عيد القوات المسلحة (أكتوبر)الثلاثاء 6 أكتوبرالخميس 8 أكتوبر 2026

القواعد المنظمة وتشغيل العمال يوم الإجازة

وتخضع هذه العطلات لمواد قانون الخدمة المدنية (للقطاع الحكومي) وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 (للقطاع الخاص):

رئيس الوزراء : إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك من الثلاثاء 26 حتى الأحد 31 مايو
  • إجازة مدفوعة الأجر: يحصل جميع الموظفين في الدولة على هذه الأيام كعطلة رسمية بأجر كامل.
  • العمل في يوم العطلة: يحق لصاحب العمل أو الجهة الإدارية تشغيل الموظف في يوم الإجازة الرسمية إذا اقتضت ظروف المنشأة أو المرافق الحيوية ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل مثلي أجره عن هذا اليوم، أو الحصول على يوم بديل للراحة وفقاً للتنسيق الداخلي.
إجازة رسمية ثورة 23 يوليو المولد النبوي إجازة 6 أكتوبر عطلة رسمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

الرئيس الأرجنتينى

بعد ساعات من خسارة النهائي.. رئيس الأرجنتين يفاجئ الشعب بقرار غير متوقع

حالة الطقس

تحذير عاجل.. أخطر موجة حر في صيف 2026 تبدأ في هذا الموعد

أسعار النقل العام

التذكرة بـ5 جنيه.. مفاجأة في أسعار النقل العام بالقاهرة بعد النظام الجديد

أحمد جلال عبد القوي

مصدر مقرب يكشف تفاصيل جديدة في وفاة أحمد جلال عبد القوي

أسعار الدواجن

انخفاض البانيه.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع اليوم الإثنين

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 والجنيه الذهب اليوم 20 يوليو 2026

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 والجنيه الذهب اليوم 20 يوليو 2026

الأرجنتين واسبانيا

نهائي كأس العالم.. اشتباكات بالأيدي بين لاعبي الأرجنتين وإسبانيا عقب صافرة النهاية

ترشيحاتنا

ارشيفية

لا تمنعوا التكنولوجيا.. خبير يوضح الطريق الآمن لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي

الأجور

هل ترفع زيادة الأجور الأسعار؟.. خبير اقتصادي يجيب

الثعابين

الحرارة والتوسع العمراني.. أسباب انتشار الزواحف في المناطق السكنية| فيديو

بالصور

طريقة عمل الكوارع بالخل و الثوم

الطريقة لعمل الكوارع بالخل و الثوم..
الطريقة لعمل الكوارع بالخل و الثوم..
الطريقة لعمل الكوارع بالخل و الثوم..

بملابس جريئة.. رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر

بملابس جريئة..رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر
بملابس جريئة..رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر
بملابس جريئة..رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر

بكاميرات وذكاء اصطناعي.. أحدث "دراجة" كهربائية من فولكس فاجن

دراجة فولكس فاجن الكهربائية
دراجة فولكس فاجن الكهربائية
دراجة فولكس فاجن الكهربائية

درة تخطف الأنظار بفستان صيفي أبيض

درة تخطف الانظار بفستان بسيط صيفى
درة تخطف الانظار بفستان بسيط صيفى
درة تخطف الانظار بفستان بسيط صيفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد