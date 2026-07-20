ثورة ومولد نبوي وذكرى النصر.. خريطة الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2026

يبدأ الموظفون في القطاعين الحكومي والخاص مع انقضاء النصف الأول من عام 2026، في البحث عن مواعيد العطلات الرسمية المتبقية لالتقاط الأنفاس وتنظيم خطط السفر والاستجمام.

وتأتي في مقدمة هذه العطلات المقتربة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، تليها مناسبات دينية ووطنية أخرى حتى نهاية العام الجاري.

ووفقاً للأجندة الرسمية المعتمدة من مجلس الوزراء والتقويمين الهجري والميلادي، نستعرض معكم الخريطة الكاملة للإجازات المتبقية طبقا لـ "سيناريو الترحيل المتوقع" الذي تتبعه الحكومة بترحيل الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع إلى نهايته.

1. ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة (يوليو 2026)

وتعد هذه الإجازة هي المتنفس الأقرب للموظفين خلال رصيف الصيف الحالي:

الموعد الفعلي: توافق الذكرى يوم الثلاثاء 23 يوليو 2026.

توافق الذكرى يوم الثلاثاء 23 يوليو 2026. الترحيل الرسمي/المتوقع: تماشياً مع القواعد المتبعة، يرحل مجلس الوزراء العطلة لتصبح يوم الخميس 25 يوليو 2026، ليحصل العاملون بالدولة على 3 أيام متصلة بدمجها مع العطلة الأسبوعية (الجمعة والسبت).

2. المولد النبوي الشريف (أغسطس 2026)

المناسبة الدينية الأبرز المتبقية في جدول الإجازات السنوية:

الموعد الفلكي: يوافق يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026 (12 ربيع الأول 1448 هـ).

يوافق يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026 (12 ربيع الأول 1448 هـ). الترحيل المتوقع: من المنتظر ترحيلها بقرار رسمي إلى يوم الخميس 27 أغسطس 2026، لتمنح الموظفين عطلة ممتدة تتيح لهم الاحتفال بالذكرى وشراء حلوى المولد.

3. ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة (أكتوبر 2026)

آخر الإجازات الوطنية والرسمية المعتمدة في الأجندة السنوية لجمهورية مصر العربية:

الموعد الرسمي: توافق ذكرى النصر العظيم يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.

توافق ذكرى النصر العظيم يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026. الترحيل المتوقع: يُتوقع ترحيل عطلة السادس من أكتوبر إلى يوم الخميس 8 أكتوبر 2026، لتدمج مع العطلة الأسبوعية وتمنح العاملين عطلة خريفية طويلة.

ملخص جدول العطلات المتبقية (وفقاً لسيناريو الترحيل لخميس نهاية الأسبوع)

المناسبة الرسمية الموعد الفعلي لها اليوم المتوقع للإجازة الرسمية ذكرى ثورة 23 يوليو الثلاثاء 23 يوليو الخميس 25 يوليو 2026 المولد النبوي الشريف الأربعاء 26 أغسطس الخميس 27 أغسطس 2026 عيد القوات المسلحة (أكتوبر) الثلاثاء 6 أكتوبر الخميس 8 أكتوبر 2026

القواعد المنظمة وتشغيل العمال يوم الإجازة

وتخضع هذه العطلات لمواد قانون الخدمة المدنية (للقطاع الحكومي) وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 (للقطاع الخاص):