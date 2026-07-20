فيفا يفتح تحقيقًا مع منتخب الأرجنتين بعد أحداث نهائي كأس العالم 2026

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر فتح تحقيق تأديبي بشأن الأحداث التي شهدتها مباراة نهائي كأس العالم 2026، والتي جمعت بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا على ملعب "ميتلايف"، وانتهت بفوز المنتخب الإسباني بهدف دون رد وتتويجه باللقب.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "ماركا" الإسبانية نقلًا عن "سكاي سبورتس"، فإن لجنة الانضباط في "فيفا" ستراجع تقارير حكم المباراة واللقطات المصورة قبل اتخاذ أي قرارات بشأن العقوبات المحتملة بحق عدد من لاعبي المنتخب الأرجنتيني.

وأضاف التقرير أن التحقيق سيشمل عدة وقائع شهدتها المباراة وما بعدها، أبرزها طرد لاعب الوسط لياندرو باريديس عقب صافرة النهاية، بعد دخوله في مشادة مع عدد من لاعبي المنتخب الإسباني خلال احتفالات التتويج.

كما سيتناول التحقيق الواقعة التي شهدت اشتباك ناهويل مولينا مع لاعب الوسط الإسباني رودري، إلى جانب تدخل المدرب المساعد لمنتخب الأرجنتين روبرتو أيالا، الذي دخل في مشادة مع داني أولمو.

وأشار التقرير إلى أن "فيفا" سيدرس أيضًا تصرف عدد من لاعبي الأرجنتين خلال مراسم تتويج المنتخب الإسباني، بعدما أدار بعضهم ظهورهم أثناء رفع الكأس، وهو المشهد الذي أثار جدلًا واسعًا عقب المباراة.

ولم يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم أي قرارات رسمية بشأن العقوبات حتى الآن، إذ ينتظر الانتهاء من مراجعة جميع التقارير والأدلة قبل إعلان نتائج التحقيق، والتي قد تصدر خلال الأسابيع المقبلة.