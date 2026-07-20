سموحة يعين إسلام هاني نائباً للمدير الرياضي لكرة القدم

قرر مجلس إدارة نادي سموحة تعيين الكابتن "إسلام هاني" نائباً للمدير الرياضي لكرة القدم.

ويأتي ذلك في إطار سياسة مجلس الإدارة لدعم أبناء النادي والاستفادة من خبراتهم في تطوير منظومة كرة القدم بالنادي

استقر الجهاز الفني لنادي سموحة على تحديد السبت المقبل موعداً رسمياً لانطلاق فترة الإعداد والتحضير للموسم الكروي الجديد، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب نهاية منافسات الموسم الماضي.

أنهى مسؤولو نادي سموحة برئاسة محمد بلال، ملف تدعيم مركز حراسة المرمى.

جاء ذلك بعد التعاقد رسميًا مع أحمد ميهوب حارس مرمى نادي بيراميدز المعار للفريق السكندرى بشكل نهائى بتفعيل بند الشراء وبالتنسيق مع أحمد عبد العزيز المدير الفني للفريق الأول بالموج الأزرق

ويسعي أحمد عبد العزيز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عن البحث عن مواهب شابة من أجل الانضمام لصفوف الفريق وتدعيم صفوف الفريق قبل إنطلاق الموسم المقبل ببطولة الدوري الممتاز .

وتبدأ منافسات الموسم الكروي الجديد، في النصف الثاني من شهر أغسطس المقبل، وذلك وفقا لما أعلنته رابطة الأندية المصرية المحترفة مؤخرًا خلال حفل الإعلان عن الراعي الجديد لمسابقة الدوري الممتاز.

إنتهت منافسات بطولة الدوري الممتاز فى نسخته رقم 67 في مجموعتي البطل والهبوط.

وتوج فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ 15 في تاريخه عقب الفوز على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة من مجموعة البطل.