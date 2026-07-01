الزمالك يتعاقد مع لاعب سموحة لتدعيم اليد

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، في التعاقد مع حسن أحمد، لاعب الدائرة بفريق سموحة لكرة اليد، في صفقة انتقال حر، وذلك ضمن خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

ويأتي التعاقد مع حسن أحمد في إطار استراتيجية مجلس إدارة الزمالك لتدعيم جميع المراكز، وفقًا لرؤية الجهاز الفني، بهدف تجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة للمنافسة على جميع البطولات خلال الموسم المقبل، ومواصلة الحفاظ على مكانة القلعة البيضاء في كرة اليد على المستويين المحلي والقاري.

وتواصل إدارة الزمالك دعم فريق كرة اليد بإبرام صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الحالية، من أجل توفير جميع احتياجات الجهاز الفني وتعزيز صفوف الفريق بعناصر مميزة، بما يضمن المنافسة بقوة على كافة الألقاب.